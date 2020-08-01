【新冠肺炎】聯合醫院88歲老翁離世後初步確診　今日再有5位病人離世

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生。（陳永康攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（1日）再新增125宗確診個案，連續第11天「破百」，再有5位病人離世。另外，聯合醫院一名88歲老翁，昨晚(31日)因氣促入院，後因病情轉差，於今早5時半離世，院方深夜替病人進行檢測，並於病人離世後列作初步確診。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，聯合醫院的男病人昨晚入院時入住單人病房，而由於是對方屬初步確診，故目前未有確診編號。

另外，屯門醫院一名81歲的確診男病人，曾經去過急症室病房求醫，醫院進行接觸追蹤後，有兩位同住該病房病人列為緊密接觸者。其中一位於屯門醫院接受隔離檢疫，另一位已出院人士已交由衛生署追蹤。而兩位負責清潔同事因當時未有配戴合適保護裝備，亦列為緊密接觸者。

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其餘離世病人包括，第1339宗91歲男病人、第1473宗瑪麗醫院的86歲男病人，兩人均是港泰護老中心院友；至今早港泰護老中心群組累計8人死亡。第3201宗個東區尤德夫人那打素醫院的79歲女病人；第2896宗伊利沙伯醫院79歲男確診者，以及第2705宗屯門醫院89歲，屯門康和護老中心女病人。

何婉霞指，目前有2名病人的情況持續惡化，醫院就病人的病情與家屬溝通，家屬同意若病人情況再轉差時，不為病人施行心肺復甦術。

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記者：李淇