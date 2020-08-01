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【新冠肺炎】民政總署「物管檢測計刜」　已為1萬多名前線員工檢測

社會 18:20 2020/08/01

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

民政總署會為16萬多名前線物業管理人員檢測。（資料圖片）

民政事務總署推出的「物管檢測計劃」，繼續為前線物業管理員工包括保安員、清潔工等，安排免費的新冠病毒病檢測服務。

為保障前線物管員工和公眾的健康，及便利前線物管業界，民政總署除了與香港物業管理公司協會合作外，亦會與香港服務同盟合作，並由社區應急輔助隊提供物流服務，以進一步推展「物管檢測計劃」。

「物管檢測計劃」的目標對象為約10萬名在私人住宅、商業、工業和綜合用途等大廈工作的前線物管員工，以及6萬多名在各政府部門、香港房屋委員會及香港房屋協會轄下建築物工作的前線物管員工。

截至今日（1日），在「物管檢測計劃」下已派發了約4.2萬個樣本瓶予前線物管員工，並收集了超過12,500個樣本作檢測，當中超過11,500個樣本已完成檢測。

為善用檢測能力，我們會根據風險評估、人手資源及物管員工集中工作的地點釐定檢測先後次序。由於物管公司應已掌握其前線物管員工的相關資料，為加快安排檢測，我們會首先透過物管協會和香港服務同盟協調物管公司安排其前線物管員工參加「物管檢測計劃」。至於各政府部門、香港房屋委員會及香港房屋協會委聘的物管服務承辦商，我們亦將會主動聯絡，告知參與計劃的詳情。

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責任編輯：陳子謙

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