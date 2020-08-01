【港區國安法】黃台仰回應被通緝稱「去年已不再主張港獨」　鄭文傑：不退半步

▲ 本土民主前線黃台仰。（資料圖片）

《港區國安法》實施一個月，多民主派人士在國安法實施前離港。消息指，警方正通緝6名流亡海外的政治人物，包括流亡德國的「本土民主前線」前召集人黃台仰、流亡英國的前香港眾志主席羅冠聰等。他們分別於社交網站回應有關消息，黃台仰指，自己於去年5月已宣布不再主張香港獨立，但仍然遭到通緝，質疑港府行使《港區國安法》的追溯權力。

消息指，羅冠聰、黃台仰，連同香港獨立聯盟召集人陳家駒、英國駐香港總領事館前職員鄭文傑，均觸犯國安法的涉嫌煽動分裂國家；而「學生動源」前成員劉康、佔中發起人朱耀明兒子朱牧民，則涉嫌勾結外國或境外勢力危害國家安全。

▲ 黃台仰在社交網站回應。

黃台仰在社交網站回應指，去年已宣布不再主張港獨，通緝他反映當局行使國安法的追溯權。他接受傳媒查詢時亦指，近日在英國倫敦準備與鄭文傑會面時，懷疑被人跟蹤。

鄭文傑亦發聲明指，其言行秉持著人民的權利及自由，不會退半步，又稱「專制政權之下，欲加之罪，何患無辭」。

朱牧民則表明，自己已成為美國公民近25年，如果他成為被通緝目標，則意味任何為香港發聲的美國人、甚至任何國家的人都可以成為目標；又指相信自己是首位非中國公民的目標人物，但不會是最後一個。

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責任編輯：李淇