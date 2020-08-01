陳曼琪：中央有權不視被DQ議員為立法會真空期議員

▲ 港區全國人大代表陳曼琪表明，全國人大常委會絕對有權將剛被選舉主任DQ 的現任立法會議員，排除於立法會「真空期」外。(資料圖片)

政府引用《緊急情況規例條例》押後立法會選舉一年，人大常委會將開會處理立法會「真空期」問題。特首林鄭月娥認為，常理及合邏輯的做法，是將現任立法會延長一年。港區全國人大代表陳曼琪表明，全國人大常委會絕對有權，根據基本法第1條、第12條及第104條，將剛被選舉主任DQ 的現任立法會議員，排除於立法會「真空期」外。

林鄭月娥今日接受電視訪問時再度指出，即使政府用《緊急法》押後選舉，對於未來一年立法會的「真空期」，亦不能用本地法例凌駕基本法，故提請中央解決問題，中央政府亦已提請人大常委會解決問題。

至於具體如何操作，林鄭透露，在提交予中央報告中並無提出建議，

但你問我個人意見，常理及合邏輯的做法，是將現任立法會延長一年，亦考慮立法會是有年度周期，其中最重要是一年一度的財政預算案，如沒有預算案，所有工作都要停頓下來。

不過，陳曼琪就提到，全國人大常委會亦不需一定「真空期」內，視上屆立法會議員為真空期議員。她解釋，人大常委會根據憲法及基本法，處理香港因推遲立法會選舉產生的憲政問題時，一定不會受任何香港本地法律規限。故此，也不會受立法會條例第11條有關立法會緊急會議規限。

對於《基本法》第69條訂明，立法會每屆任期為4年。陳曼琪認為，這需理解為給予人大常委會最大的程度及範圍處理有關事宜，以避免香港出現憲政危機，體現香港在「一國兩制」下，香港直轄於中央政府，香港為行政主導，行政立法互相配合丶互相制衡，司法獨立的大原則。

她續指，即意味全國人大常委會亦絕對有權根據基本法第1條、第12條及第104條，將剛被選舉主任DQ 的第六屆立法會議員，排除於立法會真空期外。

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責任編輯：李淇