【亞博方艙醫院】啟用首日接獲22名病人接受治療 另有男患者須轉院至瑪嘉烈醫院

▲ 亞博方艙醫院今日啟用，置大約500張病床。（陳永康攝）

醫院管理局在晚上表示，截至晚上8時30分，位於亞洲世界博覽館的社區治療設施合共接收了22名病人，分別是9男13女，另外有一名男病人因為臨床情況轉送瑪嘉烈醫院跟進。

【新冠肺炎】亞博社區治療設施今日中午正式啟用 今明兩天收約20至30名病人

亞博「方艙醫院」今日下午開始接收18至60歲、臨床情況合適新冠肺炎病確診病人，以分流病人，讓公立醫院集中處理病情較嚴重的病人。醫管局發言人說經過總辦事處及聯網醫院多個團隊及部門過去數星期的籌劃，克服不同挑戰，包括在場地設立醫療設施、感染控制、工作流程安排等，令社區治療設施能順利啟用。

▲ 設有病人入住等候區。（陳永康攝）

【直銷中心群組】旺角直銷公司「Star Global」新增7宗個案 累計17人染疫



局方指同時亦感謝政府，包括食物及衞生局和多個政府部門的大力支持，以及亞博館提供場地及搭建設施配套，令社區治療設施得以在短時間內設立。

▲ 病格位置的設計。（陳永康攝）

位於亞博館一號展覽廳的社區治療設施大約500張病床，主力接收比較年輕、病況輕微及有自理能力的病人。當病人到達社區治療設施後，醫護人員會評估病人的臨床情況，安排合適的病人在設施內接受隔離治療，至於病情較嚴重的病人則會安排轉送醫院跟進。

【新冠肺炎】本港今日新增125宗確診個案 連續11天確診破百



醫管局期望設立社區治療設施，可以縮短新確診病人等候入院的時間；再配合較早前在鯉魚門公園及度假村設立的社區隔離設施，有望騰出更多公立醫院內的隔離病房，集中照顧病情較嚴重的病人。

▲ 醫護人員入場準備，為患者提供治療。（陳永康攝）

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋





