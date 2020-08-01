【新冠肺炎】瑪麗醫院一名文職人員初步確診　主要於S座一樓繳費處收費

▲ 瑪麗醫院一名文職人員初步確診，今日仍有上班。（資料圖片）

瑪麗醫院發言人今晚公布，(1日)一名文職人員初步確診新冠肺炎，該名女文員於7月31日因喉嚨痛、咳嗽、流鼻水前往醫院職員診所求診，今日下午其深喉唾液樣本初步檢測呈陽性反應，現正等待進一步檢測結果。這名文員主要在醫院S座一樓繳費處負責櫃檯收費工作，今早仍有上班，工作期間全程佩戴口罩。

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瑪麗醫院發言人指今日下午得知有關消息後，醫院感染控制組已聯同衞生防護中心一同跟進事件並追蹤相關的密切接觸者，暫時有4名繳費處職員被界定為密切接觸者，需接受檢疫安排。

院方會繼續有關調查工作，並聯絡該部門其他職員了解情況。另外，本院感染控制組已完成實地評估，認為收費櫃枱與公眾有膠板分隔，收費過程中職員與公眾接觸時間有限。

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院方由明早9時起暫停S座一樓繳費處服務14日至本月16日，期間病人可改往正院地下入院登記處或急症室繳費。院方會加強相關部門服務，並呼籲病人盡使用自助繳費機以八達通繳費。



鑑於疫情嚴峻，醫院指早前已加強各臨床及非臨床部門的感染控制支援，包括加強相關部門培訓，並提醒職員時刻佩戴口罩及避免與其他同事一同用膳。



瑪麗醫院已安排繳費處明早進行徹底清潔消毒。醫院繼續會向相關部門員工提供一切所需協助，繼續密切監察相關員工健康情況，並與衞生防護中心保持溝通。

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記者：伍瑋瑋