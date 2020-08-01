【天氣預測】天文台取消所有熱帶氣旋警告信號　星期日間中有狂風驟雨

▲ 天文台預測星期日（2日）大致多雲，間中有狂風驟雨，雨勢有時頗大。（資料圖片）

天文台在今晚（1日）11時15分取消所有熱帶氣旋警告信號，天文台指熱帶低氣壓森拉克今日掠過海南島南部沿岸，其外圍雨帶為華南沿岸帶來狂風大驟雨，該區風勢頗大。

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天文台指在晚上11時，熱帶低氣壓森拉克集結在香港之西南偏西約770公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過北部灣。 此外，位於呂宋海峽以東的低壓區今日增強為熱帶低氣壓，並命名為黑格比。在晚上11時，黑格比集結在台北之東南約610公里，預料向西北移動，時速約20公里，移向台灣以東海域。

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預測星期日（2日）大致多雲，間中有狂風驟雨，雨勢有時頗大。氣溫介乎26至29度。吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸及高地間中吹強風。海面有湧浪。展望隨後兩三日間中有大驟雨及雷暴。下週後期驟雨逐漸減少。

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記者：伍瑋瑋