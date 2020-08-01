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【一日七宗】再多2名分別90及92歲確診女病人離世　累計33宗死亡個案

社會 23:22 2020/08/01

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

本港今日 (1日)新增125宗確診個案，不過一日之間新增7宗死亡個案，屯門醫院及伊利沙伯醫院發言人在晚上（八月一日）公布，各有一名確診2019冠狀病毒病的病人離世。

【一日四宗】瑪麗醫院及東區醫院各有確診病人離世　累計31宗死亡個案
 
屯門醫院的90歲女病人（確診個案：2703）有長期病患，於7月26日因發燒入院接受治療。病人情況持續惡化，延至今日晚上8時40分離世。患者是屯門康和護老院黃金分院的院友。
 
另外，伊利沙伯醫院的92歲女病人（個案編號：2246）患有慢性心臟衰竭及糖尿病，於7月12日因跌倒及發燒而入院接受治療，病人情況其後持續轉差，延至今晚8時09分離世。

【新冠肺炎】聯合醫院88歲老翁離世後初步確診　今日再有5位病人離世
 
院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述個案，至今共有33名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

本港今日死亡個案急增，張竹君分析疫情，詳情即看:【新冠肺炎】張竹君：目前個案數字由高處滑下　防疫措施未見明顯成效

8月1日公布的死亡個案

１屯門醫院的90歲女病人（屯門康和護老院）

２屯門醫院的89歲女病（屯門康和護老院）

３伊利沙伯醫院的92歲女病人

４伊利沙伯醫院79歲男病人（居慈民邨民裕樓）

５瑪麗醫院的86歲男病人　（港泰護老中心）

６東區醫院79歲女病人　（居柴灣興華一邨）

７聯合醫院88歲男病人（離世後初步確診）

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記者：伍瑋瑋

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