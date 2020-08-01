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【擅自離院】將軍澳醫院58歲男人初步確診後拒絕留醫　自行離院一小時

社會 23:00 2020/08/01

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

將軍澳醫院58歲男人初步確診後拒絕留醫，更自行離院一小時。 (資料圖片)

將軍澳醫院指一名58歲男子今日（1日）到將軍澳醫院接受深喉唾液測試，得知初步結果呈陽性後，病人拒絕入院並要求離開，醫護人員向他解釋，由於他測試結果呈初步陽性，必須入院接受隔離及治療，惟病人於晚上約7時半自行離開，醫護人員嘗試阻止但不果。

【直銷中心群組】旺角直銷公司「Star Global」新增7宗個案　 累計17人染疫

院方即時報警並通知衞生防護中心，醫院保安員亦在醫院附近範圍搜索，但沒有發現，病人於約一小時後自行回到醫院急症室，並被送到隔離病房接受治療。

【亞博方艙醫院】亞博社區治療設施今日中午正式啟用　病格設備曝光

院方強調初步確診2019冠狀病毒病的病人，必須接受隔離及治療，呼籲市民必須聽從醫護人員指示，不應擅自離開醫院，以保障自己及其他人健康，並防止疫情在社區擴散。將軍澳醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件。

【新冠肺炎】本港今日新增125宗確診個案　連續11天確診破百

本港疫情嚴峻，公立醫院一日公布7宗死亡個案，詳情即看：【一日七宗】再多2名分別90及92歲確診女病人離世　累計33宗死亡個案

記者：伍瑋瑋

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衞生防護中心 將軍澳醫院 將軍澳 冠狀病毒

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