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【新冠肺炎】張建宗指中央應港府請求派檢測人員來港　政府將覓地建臨時醫院

社會 10:14 2020/08/02

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（資料圖片）

政務司司長張建宗今日（2日）發表網誌指，中央人民政府應特區政府的請求派遣內地檢測人員來港協助開展大規模核酸檢測篩查；短時間內協助特區政府將亞洲國際博覽館變為類似「方艙醫院」，在本地興建一間全新的臨時醫院，由政府覓地。

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張建宗表示，本港自7月初再爆發的疫情極為嚴峻，確診個案在社區蔓延，連續11天錄得單日過百宗確診個案，並有多個社區出現感染群組。為此，港府早前推出自疫情以來最嚴厲的措施應對。措施由7月29日起生效，為期7日至8月4日。

他稱，政府明白全日禁止堂食的措施對上班的僱員確實帶來困難和不便，希望市民諒解，並在檢視實施首日的實際情況後，迅速作出調整。政府會繼續密切監察疫情的發展，聽取專家意見，檢視防疫措施的成效，適時調整策略，提醒市民亦要時刻保持「防疫意志」，堅守社交距離，減少外出，並配合佩戴口罩的強制措施。

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他續指，中央政府應特區政府的請求，派遣內地檢測人員來港，協助開展大規模核酸檢測篩查。他透露，中央除了會短時間內協助特區政府將亞洲國際博覽館變為類似「方艙醫院」，亦會協助在本地興建一間全新的臨時醫院，由政府覓地，相關工作會盡快進行，特區政府表示衷心感謝。

此外，張建宗稱，新一波疫情很大可能持續一段時間，而冬季亦可能再出現爆發，加上立法會有重要的實質職能及年度處理事務周期，以及選舉亦需數以月計時間籌備及進行選民登記工作，因此把選舉押後一年是合理和符合公眾利益的安排，絕無政治考慮。對於早前選舉主任就選舉部分獲提名人士提名無效的決定，特區政府是認同和支持。

他指，港府多次強調，擁護《基本法》是立法會議員的基本憲制責任；涉及一些情況的參選人，均不可能真誠地擁護《基本法》，因此不可能履行立法會議員職責。

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責任編輯：郭詩詩

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