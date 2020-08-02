【基層悲歌】83歲板間房伯伯為慳$4車費　每日來回行3小時拎免費飯

▲ 83歲板間房伯伯為慳$4車費，每日來回行3小時拎免費飯。

在新冠肺炎衝擊下，不少基層人士手停口停。本港社企「銀杏館」定期舉行免費派飯，吸引大批長者排隊領取飯盒，近日有一位83歲伯伯到銀杏館取飯，揭開繁華都市下的另一暗角人群的心酸故事。

社企銀杏館推動長者就業，經營不同類型的餐館，亦定期舉行免費派飯。銀杏館近日在facebook專頁發帖，某日一名83歲何伯(化名)到來銀杏館取平安飯盒。何伯是一名獨居伯伯，住板間床位，靠綜緩支撐過活。令派飯義工對何伯留下深刻印象的原因，是因為何伯每日都會來回步行超過三小時到銀杏館取飯，只為了省回$4車費。

我得綜緩3千幾，交租去咗大半，開飯錢好困難，之前附近有間茶記老板好心，會收平啲或者俾啲飯我，但佢生意唔好年頭就執左笠，好彩呢度有得拎飯食…

銀杏館表示，來到取免費飯盒的人，大部份都是貧窮或獨居的長者。香港現時每3名長者便有1名身處貧窮狀況。現政策主要藉著綜援、長者生活津貼及高額長者生活津貼支援貧窮長者，但仍有不少長者都難以脫貧。

香港社會服務聯會曾進行一名為《獨居及二老長者家庭的調查》，發現租住私樓的長者因租金負擔，致使無能力負擔其他支出，缺乏社交生活及延遲就診，亦無能力購買營養食物；生活質素下降。銀杏館認為，社會實不容忽視這類生活困難的高危弱勢社群，而當局應檢視現行扶助貧窮長者的福利政策，如以基本生活預算模式修訂綜援金額，強化福利政策對貧窮長者的經濟支援等。

銀杏館續指，香港是一個富裕社會，我們不能只求追逐經濟發展，對一些過去曾為香港作出貢獻的長者們，實在應加多點關愛，使他們能有安心安居、富尊嚴而有質素的晚年。

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責任編輯：林卓昕