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【開心速遞】池子孝忍痛向女神Venus提分手　鄺潔楹：完了吧如無意外【有片】

娛樂 11:11 2020/08/02

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

「阿孝」阮政峰和「Venus」鄺潔楹宣告分手。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》的P鐵面陳（王致狄飾）和Rebecca葉碧嘉（沈可欣飾）後，另一對《愛‧回家之開心速遞》CP分手。

一直甘願當觀音兵的「阿孝」阮政峰和島大校花「Venus」鄺潔楹正式分手。劇集播出後，阮政峰和鄺潔楹一同於社公平台宣告阿孝和Venus分手的消息。

鄺潔楹憑歌寄意，以《好好戀愛》歌詞抒發感受，連主唱者方力申也留言回應。

【開心速遞】鐵面陳提出分手沈可欣爆演技　Rebecca怒罵：原來你不愛我【有片】

「阿孝」阮政峰和「Venus」鄺潔楹分手收場。（TVB截圖）

失戀的「Venus」鄺潔楹當場落淚。（TVB截圖）

阿孝撇Venus

昨晚（8月1日）播出的《開心速遞》第945集講述池富（王俊棠飾）發現Venus身上價值20萬的手袋並非由阿孝所送，且無意中看見她與富二代言少約會，暗中跟蹤她之餘也找來George（張明偉飾）幫忙P圖，務求拆散鴛鴦。

縱然Venus成功一一拆解，卻沒法面對阿孝的質問：「為何要欺騙我？」

阿孝再度主動向Venus提出分手，失戀的Venus落淚挽留卻失敗而回，回家後獲Anita（梁茵飾）相擁安慰。

【開心速遞】龍敢威落難眾叛親離　「大小姐」林淑敏為大龍生付出：不會後悔【內含劇透】

「阿孝」阮政峰和「Venus」鄺潔楹的感情線告終。（取自IG）

主唱《好好戀愛》的方力申也有留言。（取自IG）

鄺潔楹貼出阿孝與Venus的合照，並寫道：

完了吧 如無意外...
#愛回家之開心速遞
#有種中學時代打xanga的感覺
#用閃字歌詞表達心情
#暴露年齡系列

方力申和阮政峰也有留意回應鄺潔楹的帖文。

《開心速遞》導演之一的Justin也有客串一角。（取自IG）

言少是阿孝和Venus的第三者。（取自IG）

阮政峰也有發帖文紀念阿孝和Venus這段情：「若分手後能忘記這段情的記憶 你會選擇忘記嗎 #愛回家之開心速遞 #無痛失戀」。

劇組導演之一的Justin這次客串飾演言少，並貼出言少與Venus的合照。

撰文 : TOPick柴犬出動

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