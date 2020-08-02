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【新冠肺炎】內地核酸檢測支援隊來港協助實驗室工作　陳肇始：內地支援能擴大檢測量

社會 10:44 2020/08/02

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

食物及衞生局局長陳肇始指，內地提供協助可以擴大檢測量。（資料圖片）

國家衞健委應特區政府請求，成立的首支「內地核酸檢測支援隊」的其中7名成員，今日（2日）來港協助開展實驗室工作。食物及衞生局局長陳肇始表示，內地派先遣隊來港支援核酸檢測，有助大幅增加檢測量。

張建宗指中央應港府請求派檢測人員來港　政府將覓地建臨時醫院

陳肇始今早接受電台訪問時指，本港第三波新型冠狀病毒疫情嚴峻，過去11天都錄得單日超過百宗確診的情況是不理想，指若個案再飆升，醫療系統的壓力將更大。

她認為追蹤檢測及檢疫隔離為重點加強的工作，7月中至今，當局已經為4類高風險群組人士，檢取約10萬個樣本檢測，但社區仍然有隱形患者和高風險群組，因此擴大病毒檢測範圍及數量是非常重要，而內地派先遣隊來港支援核酸檢測，有助大幅增加檢測量。

被問到會否考慮全民檢測，她強調需小心考慮及研究檢測的優次，重申有輕徵病徵的市民，如有擔心，可以到普通科門診等地方領取樣本瓶進行檢測。

至於港府會在短時間内興建臨時醫院，她稱政府會先尋覓選址，亦會與内地支援隊對接，商討整體可行性、如何運作和醫管局的需要等，但本港有實際情況，目前未能估計所需時間。

【擅自離院】將軍澳醫院58歲男人初步確診後拒絕留醫　自行離院一小時

醫管局行政總裁高拔陞於同一節目上指出，亞洲博覽館設立的社區治療設施提供多於500張病床，主要為一些病情較為穩定的病人，及早安排接受評估和分流。運作首日共接收20多名病人，目前整體工作順暢，如果運作順利，估計本周可以接收更多病人，一定能減少確診病人等候入院的時間。

他續指，臨時醫院的硬件設備較亞博館的設施更穩妥，內地有建設臨時醫院的經驗。他期望短時間内發揮功能，但當中涉及的建築設計和法規等，需要政府方面與内地專家商討。

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責任編輯：郭詩詩

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