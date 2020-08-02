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【新冠肺炎】瑪麗醫院94歲確診男病人離世　累計34宗死亡個案

社會 15:59 2020/08/02

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（資料圖片）

本港昨日（1日）新增125宗確診個案，連續第11天「破百」；其中124宗屬本地感染，1宗是輸入個案。消息指，本港今日新增約110宗確診個案。

瑪麗醫院發言人今日（2）公布，一名確診2019冠狀病毒病的94歲男病人（個案編號：1612）於中午離世。
　　 
發言人指，病人有長期病患，他於7月14日因確診感染2019冠狀病毒病、咳嗽及流鼻水入住瑪麗醫院接受治療。病人情況持續惡化，延至今日下午12時54分離世。連同上述個案，至今共有34名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

翻查紀錄，該名男病人居於牛池灣彩虹邨錦雲樓，7月10日發病，與本地個案有流行病學關連。

【一日七宗】再多2名分別90及92歲確診女病人離世　累計33宗死亡個案

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記者：郭詩詩

 

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