【無品住客】屯門屋邨住客以腳「撳𨋢」遺鞋印　美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍

▲ 屯門有屋邨街坊近日發現，其樓層的升降機按掣竟遺下一個鞋印。

本港第三波新冠肺炎疫情持續，每日確診個案逾百宗，市民近期出入都極度注意衞生。不過，屯門有屋邨街坊近日發現，其樓層的升降機按掣竟遺下一個鞋印，有關照片在網上經發布後，引起大批網民狠批。

網民狠批離譜自私

據該名街坊日前在facebook群組「真.屯門友」發帖指，本身住在屯門湖景邨的他近日發現其樓層的升降機門前按鈕，遺下一個清晰可見的鞋印，相信是有住客不欲以手「撳𨋢」而強行以腳代手，有關行為讓該街坊大為憤怒，又提醒其他人：「按鍵之前真係要睇清楚」。

照片曝光後，不少網民紛稱有關行為離譜自私，完全沒有顧及其他住客感受，又有網民指現在「撳𨋢」前後都要先消毒雙手。

事實上，據美國亞利桑那大學（University of Arizona）早前一份研究指出，鞋底藏有大量致病細菌，每平方英寸有約數十萬的細菌，實驗中約96%的鞋底被驗出含有來自糞便的大腸桿菌！休士頓大學（University of Houston）的研究亦指出，鞋底的「困難梭狀芽孢桿菌」比馬桶座墊上的高3倍。這種細菌存活能力強，會引起腹瀉問題。

醫生建議入屋前先消毒鞋底

本港兒科專科醫生張傑早前接受TOPick訪問時指出，病毒有機會黏附鞋底，建議家長入屋前最好在屋外除鞋，並用1比99漂白水噴一噴鞋面及鞋底作消毒。隨行一同外出的小朋友則應由家長除鞋，減少小朋友接觸完鞋子在觸碰自己的身體，減少感染的機會。回家後徹底洗手，亦是避免病毒的重要方法。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅亦教路，想清潔鞋子，可於入屋前脫鞋，往鞋底噴70%消毒火酒；亦可把鞋拿入屋後以番梘及清水沖洗鞋底；或於門口放置浸過1:99稀釋漂白水的毛巾，進屋前踩上殺菌。

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責任編輯:王俊賢