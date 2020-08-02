【新冠肺炎】消息：本港今日新增約110宗確診個案 　連續12日破百宗

▲ 本港今日新增約110宗確診個案。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，昨錄125宗確診病例，本地佔124宗，是連續第11日過百，累計括3,396宗，包括一宗疑似個案，另有70多宗初步確診。消息指，本港今日（2日）新增約110宗確診個案以及約60宗初步確診，即連續第12日確診數字破「百」宗，料累計確診個案破3,500宗。

昨日新增的個案中，有多人涉及旺角直銷公司「Star Global」，累計17人染疫，詳情即睇：【直銷中心群組】旺角直銷公司「Star Global」新增7宗個案 累計17人染疫



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此外，昨增7宗死亡個案，詳情即睇：【一日七宗】再多2名分別90及92歲確診女病人離世 累計33宗死亡個案

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩