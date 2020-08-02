黃偉綸：發展局及轄下部門創造逾6500個短期職位　

▲ 發展局局長黃偉綸說發展局及其轄下部門，合共創造逾6500個短期職位。（網誌圖片）

發展局局長黃偉綸今（2日）發表網誌，指發展局在疫情下創造逾6500個短期職位，料9月底有約3500人將陸續上班。他更分享機電工程署新同事何梓欣和陳俊華的工作。

黃偉綸稱，政府在「防疫抗疫基金」下推出創造職位計劃，未來兩年在公營及私營機構創造約3萬個有時限職位，增加就業機會。其中發展局及其轄下部門，如機電署、渠務署、土木工程拓展署、屋宇署、水務署等，合共創造逾6500個短期職位，包括政府職位，以及透過現行合約或新合約安排，向顧問公司或承建商採購服務，當中涵蓋不同工種、技能和學歷要求，為專業人士、技術和後勤人員，以至應屆畢業生提供工作機會，預計至9月底，約3500人將陸續上班。

▲ 機電工程署（機電署）宣傳主任何梓欣（左）和宣傳助理陳俊華（右）。（網誌圖片）

黃稱，何梓欣現職機電署宣傳主任，她原本在一間中小企當助理經理，但公司受疫情影響要裁員，在失業期間曾寄出約300封求職信，惟收到的回覆不多。他引述何指，受到疫情和大圍環境影響，很多公司都不願花錢增聘人手，令失業人士更難找到工作，並表示很高興獲聘任「防疫抗疫基金」新增的政府職位。

何梓欣現時主要協助同事處理文書工作，以及推行工作坊。工作坊的目的是為機電署制定短期和長期目標，以為市民提供更好的服務。何說，之前沒有從事相關工作的經驗，加上覺得工程和機電是男性主導，上班初期有些緊張，幸好上司和同事悉心教導，令她很快適應新崗位。

此外，剛畢業於香港大學英文系的陳俊華指畢業不足一個月，便找到機電署宣傳助理這份工作感到十分幸運。他現時主要參與編輯有關規管鐵路服務的手冊，介紹機電署鐵路科的服務和運作，讓公眾和業界更深入認識署方監察鐵路安全方面的工作。

陳稱，初入職時，擔心不大懂工程知識和術語會影響表現，但其後發現可利用自己的語文能力，把一些工程的專業用語，以深入淺出的方式表達出來，有助提升工作效率。

▲ 機電署工程師周國傑（右）鼓勵新同事勇於接受挑戰。（網誌圖片）

機電署工程師周國傑表示很高興能透過「防疫抗疫基金」，聘得新同事分擔部門繁重的工作；部門亦會盡量給予機會，讓他們多了解部門的運作，希望在得到基本的訓練後，有助他們日後事業發展。面對疫情肆虐的艱難時期，他更希望新同事不要氣餒，勇於接受挑戰，爭取更多學習機會，為將來的發展打好堅實的基礎。

黃偉綸對兩位新同事很快適應新工作崗位感到高興，重申政府會努力提供更多就業和培訓機會，讓專業人士發揮所長，分擔部門同事的工作，亦希望年輕同事則累積經驗，好好裝備自己，一同跨越難關，逆境自強。

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責任編輯：郭詩詩