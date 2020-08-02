【妻子的浪漫旅行】蔡少芬婚後發現患不治之症　張晉攜手過難關：婚姻的意義就是同行

▲ 蔡少芬於《妻子的浪漫旅行》中透露患有了強直性脊椎病，曾因此覺得對不起張晉。

內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行》第四季邀得蔡少芬（Ada）、謝娜、張歆藝、Gina Alice等參與，《妻子的浪漫旅行》現已播到尾聲，眾人齊往寧夏中衛取景拍攝。

三孩之母蔡少芬在節目透露，與張晉結婚不久發現自己有強直性脊椎病，醫生並指會影響生育。

【妻子的浪漫旅行】蔡少芬曾主動提「不婚即分」 Ada 險與張晉婚前甩拖：已沒時間了

▲ 蔡少芬於《妻子的浪漫旅行》透露患有強直性脊椎病。（蔡少芬微博圖片）

蔡少芬患強直性脊椎病

蔡少芬於節目中跟大家分享自己的健康問題，她感慨指：「我的生命真的是一個奇蹟。」她又坦言患有了強直性脊椎病嗎：「我彎腰都彎不了，躺下也躺不了，連吐氣也不能。」

醫生醫時告知她所患的是絕症，不但沒法治療，且只會愈來愈嚴重，需要站起來睡覺，因為一躺下便會感覺痛，醫生指最壞情況更甚至會癱瘓。

【妻子的浪漫旅行】蔡少芬因父母離異曾非常自卑 Ada遇張晉組家庭建幸福生活

▲ 張晉與蔡少芬一起同行。（蔡少芬微博圖片）

那時，Ada跟張晉結婚才4個月，她得悉患有此病會令生育很困難，因而曾覺得對不起張晉。談到如何治療時，醫生勸Ada要樂觀面對：「喜樂的心是良藥。」

其後，蔡少芬跟從醫生的指示並跟張晉說：「我們不管了，就好好活吧，因為明天是怎麼樣都不知道。」

▲ 蔡少芬為張晉誕下兩女一子。（蔡少芬微博圖片）

蔡少芬樂觀面對厄運

幸好，蔡少芬於2011年誕下長女楚兒，最神奇的是其腰間突然不再痛了。

後來，醫生告知她因為BB吸收了她的鈣，所以便不再痛了。

原來全靠大女，蔡少芬便奇蹟地不藥而癒。

▲ 蔡少芬與張晉一家五口生活愉快。（蔡少芬微博圖片）

張晉對太太不離不棄

張晉在節目感慨指，當時得悉太太患病一事曾大受打擊，但他一直都於Ada面前表現樂觀，眼見蔡少芬每天起床時痛苦的樣子，他除了可扶助她外，卻甚麼也做不到，內心實在很難受。

他謂：「其實準備下半輩子就這麼過了，我們兩個的觀念是一樣的，婚姻的意義，就是同行。」

如今，Ada為張晉誕下兩女一子，一家五口幸福美滿。

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