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羅致光：關愛基金將於9月底向合資格低收入人士派一萬元

社會 12:32 2020/08/02

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

勞工及福利局局長羅致光指，關愛基金將於9月底推行給予合資格的低收入來港定居未夠7年的成人每人1萬元津貼。（資料圖片）

勞工及福利局局羅致光今日（2日）發表網誌，指關愛基金將於9月底推行，向來港定居未夠7年的合資格低收入成人每人派發一萬元，相關申請程序將於稍後公布。

非公屋非綜援津貼低收入2人住戶　一次性9千元津貼明起接受申請

羅致光表示，當局在去年施政報告提出透過關愛基金發放兩輪「N無津貼」。截至7月30日，關愛基金秘書處已收到約6,000份申請，並已經向約200名申請者發放津貼，其它合資格者將會陸續收到津貼，每名合資格的一人住戶的津貼為4,500元；而二人住戶亦可以在明日開始申請，合資格的住戶的津貼為9,000元。因應疫情，當局建議申請人以郵寄方式遞交申請。

他又指，第一輪津貼的申請和發放是遲了些，惟現時本港經濟情況比較去年同期更差，希望有關津貼能為有需要的低收入家庭帶來及時雨。

羅稱，現時香港大部分成年永久居民都應已收到政府派的一萬元。關愛基金將公布在9月底推行給予合資格的低收入來港定居未夠7年的成人，每人1萬元津貼的詳細申請程序。

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責任編輯：郭詩詩

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