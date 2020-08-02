關愛基金「N無津貼」低收入2人住戶　一次性9千元津貼明起接受申請

▲ 2人住戶的津貼金額為9,000元。

關愛基金將於明日（3日）起，就「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」項目（即「N無津貼」），開始接受2人住戶的申請，津貼金額為9,000元。



發言人指，受惠住戶須以月租或更長租期形式租住私人樓宇、工業大廈、商業大廈或由非政府機構營辦的社會房屋；或租住民政事務總署轄下的「單身人士宿舍計劃」宿位或由非政府機構提供予更生人士的宿舍的宿位；或居住於臨時房屋、船艇或是無家者；及每月入息須不超過指定限額，沒有領取綜合社會保障援助及沒有在香港擁有任何物業。租住私人樓宇、工業大廈、商業大廈或社會房屋的住戶的每月租金須不超過指定上限。二人住戶的入息及租金上限分別為22,000元及11,000元。



合資格的二人住戶可於明日起以郵寄方式或親身到就近居住地區協助推行項目的服務單位遞交申請表，部分服務單位亦設有投遞箱。

所有住戶成員均為60歲或以上長者的住戶、所有住戶成員均為24歲或以下青年的住戶或無家者，可分別到長者服務單位、青少年服務單位和接受無家者申請的服務單位遞交申請，截止日期為11月30日。

申請表及項目簡介可於基金網頁下載。因應新型冠狀病毒病的最新發展，部分服務單位或會暫停對外開放或只提供有限度的非緊急服務，當局建議申請人以郵寄方式遞交申請。



秘書處及服務單位會審核每份申請，包括核實資格及查閱所遞交的證明文件，並會抽查部分申請進行家訪或入息審查。在審批申請後，秘書處會向申請人發出申請結果通知信，並會向合資格的住戶以銀行轉帳或抬頭支票方式發放津貼。



基金於7月2日推出項目，旨在紓緩低收入住戶的經濟壓力。秘書處由同日起接受一人住戶的申請。截至7月30日，約有6000個住戶遞交申請，秘書處正處理有關申請。基金亦將於9月1日及10月5日起至11月30日，分別接受三人住戶及所有住戶的申請。

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責任編輯：郭詩詩