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【守望相助】居確診大廈目睹鄰居戶外晾口罩　善心住戶送口罩予管理員助派發

健康 13:07 2020/08/02

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

有在確診大廈居住的住戶，日前目撃有鄰居竟把口罩晾出窗外，恐有「播毒」的危機。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，確診個案屢創新高，市民人心惶惶。當中有在確診大廈居住的住戶，日前目撃有鄰居竟把口罩晾出窗外，恐有「播毒」的危機。

網民籲送口罩提醒

據該名住戶日前在facebook群組「口罩分享區」表示，自己本身在屯門的寶田邨1座居住，早前該座更被證實為其中一名確診患者的住所，因此相信不少1座的住客都嚴陣以待，極度注重衞生。

不過，他日前在窗戶發現同層的一個鄰居單位，竟把一個已用過的口罩掠出窗外吹乾，恐有「播毒」之嫌。照片在網上曝光後，有網民表示：「真係拍門送啲口罩俾佢，搵啲男士去送口罩俾佢，同埋叮囑佢每日用一個」、「放幾個口罩入去信箱，並寫紙作溫馨提示，告訴他……為己為人，要每日換口罩！」。

病毒可於口罩表層存活達7日

而住戶亦回應指，原來他上兩個月已經拜託管理員幫忙問問有沒有哪個單位不夠口罩，他自己早前更已為此送出了一批口罩，行動獲不少網民讚好。

一般而言外科口罩並不建議重用，香港大學公共衞生學院近日就新冠病毒在不同物料可存活時間進行研究，當中發現新冠病毒可於外科口罩表層存活時間多達7日，而病毒則可於口罩內層存活多於4日。

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責任編輯:王俊賢

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