【新冠肺炎】無視疫情不戴口罩參加夏令營　260名兒童及工作人員確診

▲ 無視疫情不戴口罩參加夏令營，美國260名兒童及工作人員確診。

美國疫情嚴重，全國逾470萬人確診，近日再傳出新群組感染。一個夏令營內出現大爆發，短時間內已有260名兒童及工作人員染疫，成為美國最大型的感染群組。

據美國疾病控制及預防中心（CDC）日前公布，北佐治亞州一個夏令營High Harbor YMCA Camp內共有597名住客，有344人接受病毒檢測，至今有260人確診，感染率達76％，患者年紀最小6歲，在6至10歲的感染組別中有逾75%患者出現症狀。CDC研究人員指出，檢測結果反映任何年齡的兒童也會染上新冠肺炎，與早前有研究兒童感染率較低的報道大有分別，當局表示將重新考慮復課的安排。

夏令營群組最先由一名少年輔導人員染疫開始，他入營後5日後因病而離開營地，而他離營當日，參加夏令營的小朋友已抵達營地2日。翌日該名少年確診，但YMCA仍未作出相應安排，直至少年確診3日後才宣布關閉營地，並將夏令營參加者送回家。CDC又揭發，營地雖然有訂明工作人員必須戴口罩等健康規則，但條文對於入營者卻非硬性規定，因此有參加夏令營的小朋友沒戴上口罩，小朋友之間又經常緊密接觸，因此出現大爆發。CDC研究人員續指：

大批人睡在同一小屋裡，經常唱歌、大聲歡呼，可能有助於傳播。

當局目前正展開調查，並持續進行檢測，YMCA高層就事件發表聲明，表示對舉辦是次夏令營感到遺憾。亞特蘭大大都會YMCA的Chief Advancement Officer Parrish Underwood表示：

夏令營是許多Y世代家庭的傳統。由於受到疫情影響，許多人希望重開營地，讓他們的小朋友再過正常生活，再三思量後決定重開，現在回想起來感到非常遺憾。

佐治亞州州長Brian Kemp於今年5月份簽署行政命令，允許該州設住宿的夏令營重開，但所有入營者在參加活動的12天之內必須進行檢測並提供陰性報告。

截至香港時間8月2日，美國疫情至今累計已有逾476萬人確診，15.7萬人死亡，逾236萬人治療出院。

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責任編輯：羅嘉欣