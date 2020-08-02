【新冠肺炎】全城外賣量急增釀膠災　環團斥港府禁堂食措施未有配套平衡即棄

▲ 綠惜地球總幹事劉祉鋒表示，於禁堂食首日外出時看見外賣垃圾堆積如山，恐造成環境衞生問題。（綠惜地球總幹事劉祉鋒攝）

新冠肺炎疫情反覆，港府為抗疫先後立例禁止食肆半日及全日堂食，全城外賣量急增，恐釀成膠災。有環團料塑膠消耗量較疫情前大增，情況持續更對生態帶來難以補救的災難，建議港府加強宣傳減少即棄，及鼓勵市民自備環保用具，抗疫時亦不忘環保。

綠領行動於今年4月時調查發現，本港外賣塑膠消耗量大幅上升，每人每星期使用五件以上即棄塑膠的比率，膠餐具由去年的10%上升至疫情期間的30%；塑膠器皿則由12%上升至45%。團體估算，港人每星期共消耗1.018億件即棄塑膠。

綠色和平項目主任陳可淳表示，尚未有禁堂食規定時，已可看到塑膠消耗量十分驚人，「若一日三餐都外賣，條數一定好勁」，加上現時為防疫已有許多「不可避免的浪費」，例如使用即棄口罩、消毒濕紙巾等，「塑膠製作量每年幾何級上升」。

綠惜地球總幹事劉祉鋒亦坦言，每名市民一餐外賣能製造約7件即棄塑膠餐具，包括膠叉、膠匙、膠刀、飯盒、紙杯、紙杯蓋、飲管等，若一日三餐均外賣，一星期的即棄塑膠量可達約150件。

陳指出，外國有醫學文獻指出重用餐具絕對安全，建議市民買外賣時自備餐盒及餐具，「自備乾淨的環保器皿不是較使用別人給的膠更安全嗎」。她又提到，政府早前一刀切立例禁堂食，惟無考慮其他相關配套「平衡返即棄問題」，難避免環境遭受破壞。

多個環團建議，當局應加強教育市民減少即棄，鼓勵市民自備環保用具，又認為若有市民願意自備，食肆可給予折扣優惠，而港府則可資助食肆相關優惠補貼，鼓勵減廢。「垃圾徵費已死，盼當局有長遠政策帶領市民」。

就過去半年本港塑膠餐具的棄置量，環保署回覆指現時並非合適的時候作垃圾分類調查，故未能確定塑膠棄置量在這段期間有否上升；又稱已推出一系列的宣傳，包括透過社交媒體提醒市民「環保抗疫」，及鼓勵市民「外賣走塑」。

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記者：洪芷晴