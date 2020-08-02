【新冠肺炎】有政黨不滿內地檢測人員到港　質疑試劑質素、港人私隱等問題

▲ 警方記錄涉嫌違例者個人資料，警告請願人士疑違反2人禁聚令。（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情持續嚴峻，中央政府決定派遣內地檢測人員前往香港，協助開展大規模病毒檢測篩查，首支「內地核酸檢測支援隊」其中7名成員，今日（2日）來港協助開展實驗室工作。多位區議員今早11時到醫管局大樓抗議相關措施，質疑內地試劑質素及個人私隱問題；其間警方一度警告請願人士疑違反2人禁聚令，及後再記錄涉嫌違例者個人資料。

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新民主同盟范國威、譚凱邦等9位區議員，今早在醫管局總部門口手持標語抗議並要求醫管局交代多項質疑。荃灣區議員譚凱邦批評港府在未有專家支持下，向中央請求派內地人員來港助全民檢測是不可行及倉卒。

▲ 多位區議員今早11時到醫管局大樓抗議相關措施，質疑內地試劑質素及個人私隱問題（曾耀輝攝）

譚又指香港公私營醫院及診所已有足夠的資源，為所有高峰險群組及地區作檢測，批評全民檢測是加重醫護人員的負擔，成本效益亦相當低。他亦擔心港人深喉唾液及DNA樣本會因而被送往內地構成個人私隱問題，而港府將無法監管。

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而油尖旺區議員朱慧芳則提到，華大基因疑在網上招聘檢測人員來港，擔心網上招募的內地人員經驗不足又言語不通，需要本港醫護人員浪費時間去配合內地檢測人員，反令香港的醫療系統更為不勝負荷。

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抗議期間有數名警員到場，警告他們違反2人限聚令，要求他們離開，惟新民主同盟堅持繼續抗議，並分成2人一組站立；警員其後抄下抗議人士身份證及電話號碼等資料，指保留日後票控權利。

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記者：鄧凱文