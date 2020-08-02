中環街市大樓料明年下半年重開　建築重現傳統上海批盪工藝

▲ 中環街市大樓料明年下半年重開。（市建局圖片）

市建局今日（2日）發表網誌，交待中環街市的保育及活化工程進度。市建局行政總監韋志成預計，大樓大部份樓面及設施亦可於2021年下半年起率先開放，全面峻工則需在2022年方可達成。

中環街市大樓是一幢有80年歷史的建築物，為保留大樓的舊元素，工程團隊在修復大樓內部主樓梯時，將表面已老化的油漆去除，重現它昔日以傳統「上海批盪」工藝方式鋪設的飾面。

▲ 圖左為修復前的樣模，圖右為修復後的現況。（市建局圖片）

根據保育團隊搜集的資料，「上海批盪」是上世紀初由西方流入中國南方上海、廣東一帶的裝飾工藝，它是用石米粒摻入英泥一齊批盪，及後再作打磨，形成光滑兼具石材質感的飾面，塑造堂皇的氛圍。然而，由於「上海批盪」涉及的工序需時太長和技術繁複，這項工藝已被淘汰甚至接近失傳。

而在保育街市檔口方面，由於街市內大多檔口的結構部分已殘缺不全，保育團隊合共保留13個檔口，同時重現其原有的「上海批盪」飾面，以及復修檔內的設置，例如肉檔的肉枱和掛肉的鐵桿、魚檔的儲水箱和魚缸以及蔬果檔的售貨架等，以呈現檔口昔日的整體面貌。

隨保育活化工程大致完成，市建局預計於今年第三季內，就挑選項目的營運機構進行招標，營辦時需符合三項主題元素，包括：

「親」：將中環街市活化成一幢親切和舒適的社區建築，不論男女老幼都可以共同享用，成為社區聚腳地，增進人與人之間的連繫。 「動」：善用項目內的公共空間，以至項目附近的社區空間和活化項目，例如毗鄰中環中心的H6 CONET 、嘉咸街重建項目周邊的嘉咸市集等，透過不同項目的設施和特色，協同籌辦展覽、工作坊和社區導賞等多元化社區活動，為中環街市注入活力之外，亦帶動整個社區的更新。 「融」：透過提供多元和普及化的服務，令中環街市成為一個能夠滿足不同階層市民生活所需的共融設施。

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記者：陳梓蔚