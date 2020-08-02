教育局「i–Journey」計劃獲150教師參與　第三期海外課程因疫情延至2020/21學年舉行

▲ 「在職中學教師帶薪境外進修計劃」（「i–Journey」）是教育局舉辦的嶄新專業發展計劃，自2017／18學年開始推行至今，已經有150位教師參與。（教育局網誌圖片）

教育局自2017/18學年起，推行「在職中學教師帶薪境外進修計劃」（「i–Journey」），提供海外進修機會予本地教師。當局指，原定第三期於2019/20學年在英國、澳洲及芬蘭舉行的課程，因應新冠肺炎發展，現已延期至2020/21學年舉行，並正密切留意疫情發展，同時進行第四期的計劃籌備工作，冀能盡快公布有關詳情。

教育局首席助理秘書長（專業發展及培訓）容寶樹今日（2日）發表網誌，提及計劃開展至今已有150名教師參與，當中首期的50名教師亦已順利完成計劃，形容計劃推行了短短數年，成果豐碩，參與教師普遍讚賞整個計劃的目標和設計，能拓寬視野及提升專業能力，而境外學習部分尤其有啟發性。

容寶樹說，計劃下的進修假期為期約兩個月，包含體驗境外學習課程及駐校活動，個人專題研究及實踐創新的校本計劃，期望教師能為學與教注入了活力及創意，也為教師專業發展開拓了更深更廣的路向；又言在眾多研究主題中，樂見不少別具心思的項目，例如「無人機在跨學科學習及創新教學上的應用」、「STEM太空挑戰」等，亦見證了學員們充滿熱誠，投入地不斷優化和豐富計劃內容，並為前赴境外學習積極作好準備。

▲ 學員在海外知名大學學習最新的理論及教學法。（教育局網誌圖片）

他憶述，自己曾參與計劃在英國及新加坡的課程，與學員們一起學習及參觀和探訪，印象最深刻的是參與英國的TeachMeet，不同學校教師定期聚會，圍繞教學主題討論交流，集思廣益，體會濃厚的專業發展氛圍；而新加坡的教師則善於利用生活例子，指導學生進行STEM的探究，在引發興趣之餘，發展他們的解難能力。

容寶樹稱：

學員們都認為這些寶貴的經歷，激發他們思考如何借鏡當地良好的教學方法及課程實踐例子，並靈活應用在香港的課堂上，以啟發學生學習。

他續指，教育局會繼續著力支持教師持續專業發展，透過設計和物色其他合適的特定課程及駐校體驗活動，讓更多教師，包括小學教師參與本地、內地及其他地區或國家的交流活動，擴闊視野及了解不同地方教育的最新發展。

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記者：陳曉瑩