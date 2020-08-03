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【殺手劇透】第27集劇情預告　Dino捉走嘉欣脅查理交出蘇菲亞陀錶

娛樂 09:51 2020/08/03

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

《殺手》

《殺手》由黎耀祥、龔嘉欣、陳豪、李佳芯、高海寧、麥明詩、江美儀等主演，第26集講到Dino聲稱已解決殺手獵人，指查理沒有資格接任Overbeck主理人。

第27集(4/8)

閻武改變飲食習慣，更在天台操練，引起淑嫻懷疑。

易蘭執行任務後，無清道夫前來清理，Dino指Overbeck要改革，以後接訂單要由中央統籌。

素之向閻武道歉，指將與啟揚簽紙結婚。

Dino捉走嘉欣，要脅查理交出蘇菲亞的陀錶。

喬星根據線索，前往營救嘉欣……

《殺手》第26集劇情 上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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