【殺手劇透】第27集劇情預告 Dino捉走嘉欣脅查理交出蘇菲亞陀錶 娛樂 09:51 2020/08/03 分享： 熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查 ▲ 《殺手》 《殺手》由黎耀祥、龔嘉欣、陳豪、李佳芯、高海寧、麥明詩、江美儀等主演，第26集講到Dino聲稱已解決殺手獵人，指查理沒有資格接任Overbeck主理人。 第27集(4/8) 閻武改變飲食習慣，更在天台操練，引起淑嫻懷疑。 易蘭執行任務後，無清道夫前來清理，Dino指Overbeck要改革，以後接訂單要由中央統籌。 素之向閻武道歉，指將與啟揚簽紙結婚。 Dino捉走嘉欣，要脅查理交出蘇菲亞的陀錶。 喬星根據線索，前往營救嘉欣…… 《殺手》第26集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【殺手】李佳芯3年前切除卵巢腫瘤 Ali後悔忽略健康：死亡原來離自己很近 17:48 2020/07/13 【殺手】李佳芯3年前切除卵巢腫瘤 Ali後悔忽略健康：死亡原來離自己很近 【殺手】林景程演戇直學徒有賴黎耀祥教導 兼任物理治療師體會苦與樂 16:54 2020/07/16 【殺手】林景程演戇直學徒有賴黎耀祥教導 兼任物理治療師體會苦與樂 【殺手】Cosplay扮小丑女造型獲讚 48歲江美儀靠兩招排毒去水腫 15:45 2020/07/21 【殺手】Cosplay扮小丑女造型獲讚 48歲江美儀靠兩招排毒去水腫 【殺手】龔嘉欣沒心理包袱願演瘋癲角色 入行12年：團火未熄過 17:05 2020/07/22 【殺手】龔嘉欣沒心理包袱願演瘋癲角色 入行12年：團火未熄過 【殺手】李佳芯陳炳銓拍拖6年互相扶持 女神Ali透露何時會結婚 16:42 2020/07/28 【殺手】李佳芯陳炳銓拍拖6年互相扶持 女神Ali透露何時會結婚 殺手 電視劇 TVB