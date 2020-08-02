【出錢出力】《古惑仔》烏鴉信佛茹素行善 張耀揚搬物資往山區派現金扶貧
曾於電影《古惑仔3之隻手遮天》演烏鴉等反派角色的張耀揚，已淡出娛圈多年。最近張耀揚近況曝光，他於內地山區行善，除親自幫忙搬運物資外，並即場派現金給老人家，暖心舉動備受讚賞。
原來淡出影圈從商的張耀揚，現在已信佛及茹素。
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張耀揚行善扶貧
最近，張耀揚被發現現身內地行善，一個疑似他所開的社交應用程式貼出多條，當中影片是張耀揚與莫少聰和張敏等，在去年8月往青海地區的貧困村參與「少聰愛心行動」所拍。
片段中的張耀揚幫忙搬運物資，以及拿一疊人民幣派即場派現金給老人家，協助貧苦人士，真正出錢出力。
張耀揚信佛茹素
現年57歲的張耀揚，入電影圈前憑1.8公尺身高及魁梧身材而當模特兒。
他於1985年開始拍電影，直到1987年在林嶺東導演、周潤發主演的《龍虎風雲》演反派而漸為人熟悉。
之後，張耀揚在《監獄風雲》演懲教署人員「殺手雄」、《學校風雲》演黑社會大哥瀟灑，都令影迷印象深刻。
不過最為影迷津津樂道的演出，相信是他於《古惑仔3之隻手遮天》演的大反派烏鴉和《97古惑仔之戰無不勝》演的「東星耀揚」。
可是在2008年，有傳他因工作過累引發椎間盤脫開、結果花了5年時間休養。可是，他在2014年在北京因涉嫌吸毒及藏有大麻被捕，他最近一次演出已是2014年的《大話天仙》。
近年，張耀揚轉行從商，並且還信佛還吃素，生活習慣亦很健康，常約圈中好友林國斌、黃德斌踩單車，他曾與朋友到台灣單車遊。
撰文 : TOPick柴犬出動