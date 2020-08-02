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【出錢出力】《古惑仔》烏鴉信佛茹素行善　張耀揚搬物資往山區派現金扶貧

娛樂 15:51 2020/08/02

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

張耀揚行善助人。

曾於電影《古惑仔3之隻手遮天》演烏鴉等反派角色的張耀揚，已淡出娛圈多年。最近張耀揚近況曝光，他於內地山區行善，除親自幫忙搬運物資外，並即場派現金給老人家，暖心舉動備受讚賞。

原來淡出影圈從商的張耀揚，現在已信佛及茹素。

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張耀揚派錢予老人家。

從影片所見，張耀揚的手瓜粗壯，仍然十分fit。

張耀揚行善扶貧

最近，張耀揚被發現現身內地行善，一個疑似他所開的社交應用程式貼出多條，當中影片是張耀揚與莫少聰和張敏等，在去年8月往青海地區的貧困村參與「少聰愛心行動」所拍。

片段中的張耀揚幫忙搬運物資，以及拿一疊人民幣派即場派現金給老人家，協助貧苦人士，真正出錢出力。

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張耀揚於《古惑仔3之隻手遮天》飾演大反派烏鴉。

張耀揚信佛茹素

現年57歲的張耀揚，入電影圈前憑1.8公尺身高及魁梧身材而當模特兒。

他於1985年開始拍電影，直到1987年在林嶺東導演、周潤發主演的《龍虎風雲》演反派而漸為人熟悉。

之後，張耀揚在《監獄風雲》演懲教署人員「殺手雄」、《學校風雲》演黑社會大哥瀟灑，都令影迷印象深刻。

不過最為影迷津津樂道的演出，相信是他於《古惑仔3之隻手遮天》演的大反派烏鴉和《97古惑仔之戰無不勝》演的「東星耀揚」。

可是在2008年，有傳他因工作過累引發椎間盤脫開、結果花了5年時間休養。可是，他在2014年在北京因涉嫌吸毒及藏有大麻被捕，他最近一次演出已是2014年的《大話天仙》。

近年，張耀揚轉行從商，並且還信佛還吃素，生活習慣亦很健康，常約圈中好友林國斌、黃德斌踩單車，他曾與朋友到台灣單車遊。

撰文 : TOPick柴犬出動

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