【新冠肺炎】連登仔確診入住亞博方艙醫院　開帖「你問我答」：冷氣夠有Wifi比醫院好

▲ 有連登網友日前不幸確診，亦被送往「方艙醫院」接受隔離治療，他更在網上開帖解答其他網民對「方艙醫院」的疑問。

本港爆發第3波新冠肺炎疫情，病床等醫療資源漸見緊張，政府早前公布的亞博「方艙醫院」社區治療設施已於昨日（1日）啟用。有連登網友日前不幸確診，亦被送往「方艙醫院」接受隔離治療，他更在網上開帖解答其他網民對「方艙醫院」的疑問。

樓主：膳食、環境比醫院好

不幸確診的連登網民「總要有嘅廢人」日前在連登討論區以「你問我答」的形式開帖，並附上一張在現場拍攝、寫有自己網名的紙巾照片作證明。在其他網民熱烈的提問下，他表示目前僅有輕微咳嗽，於上周發病時一度發燒，於是前往醫院檢驗後證實確診，院方後來通知他先在家中等待，後被救護車送至「方艙醫院」。

對於感染的原因，樓主估計或與有親友早前上門聚會有關。至於「方艙醫院」的環境，樓主表示現場冷氣足夠，且有WIFI、電源及電視，膳食、環境等亦較醫院好，可隨意前往洗手間及洗澡，環境幾乾淨，「有事會開咪叫你」。

亞博1號展館首階段有500張病床

樓主又指院方容許患者帶自己私人物件進場，甚至見過有人帶結他，並指自己「理論上可以帶PS4但我費事，太重」。被問到用甚麼方法治療時，樓主僅表示：「無藥食，讓時間沖淡一切」，又指自己「後生無長期病患應該無咩事」。

據早前報道，亞洲博覽館社區治療設施昨日（1日）中午12時正式啟用，主要接收18至60歲的新冠肺炎患者。醫管局預計啟姅首兩天會接收約20至30名病人，之後會陸續增加，暫時不會接收醫院病人。

醫管局首階段會在亞博1號展館開設500張病床，入住的患者會按性別劃分，每張病床有隔板分隔，場館亦有2個公共空間，放置電視及沙發；每個病格則設有書桌、儲物櫃、枱燈等。設施會接收輕微穩定的確診者，直至化驗結果轉爲陰性並完全康復。

亞洲博覽館社區治療設施的內部環境，即睇【下一頁】

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責任編輯:王俊賢