【新冠肺炎】陳茂波：第三季經濟壓力更大　要打通內循環和外循環

財政司司長陳茂波今日在網誌表示，現在必須以控疫為先，否則穩住經濟將無從談起，財政資源始終有限，無止境的政府援助與紓困非長久之策，要保民生、穩經濟，最重要是打通兩個循環︰內循環和外循環。

陳茂波指出，所謂內循環，首要是「控制疫情、個案清零」，讓市民能恢復正常生活及出行，本地經濟才能恢復活力與動力；外循環，如果香港能管控好疫情，便可透過「旅遊氣泡」安排，讓持有健康碼的港人到內地和澳門公幹和旅遊；並通過同樣安排，讓內地及澳門的商務和遊客來港，將能以最快的速度，恢復商貿活動，並幫助旅遊、零售及餐飲等行業及相關的打工仔提高收入，例如，內地已有效控疫且民眾恢復出行。

他強調，如果能做好這兩個循環，以內地龐大的市場規模、粵港澳大灣區的發展空間，本港經濟有望較早復甦，市民、商店以至企業的收入，才能有力地恢復，這樣才能切實有效的改善民生。而類似的安排，也可逐步延伸到亞太區內其他疫情受控的地方，進一步促進商貿旅遊的恢復。

他又表示，即或內地個別城市也曾再出現確診個案，但「早檢測、早發現、早隔離、早治療」的策略，有效遏制疫情反彈。就在歐美可能陷入深度衰退的同時，內地上季經濟已重拾動力，第二季GDP按年增長3.2%，扭轉首季負1.6%的紀錄。

香港方面，他認為，經濟情況是讓人憂心的。踏入七月份，本港的疫情呈現反覆，出現「第三波」的爆發，在七月八日到七月底期間，新增確診個案達到1850宗，比今年上半年累計的1300宗，還要多出約四成，且近日的每天新增確診個案仍高企在逾百宗水平。這樣看來，第三季經濟也許會承受更大的壓力。

面對這場世紀疫症，他特別提醒說，任何有利於控疫防疫的工作，都不應受阻於門戶之見、政治之爭。病毒不會被政見爭議所消滅，只會因無空間傳播而絕跡。希望大家暫時放低分歧，為控制疫情而團結努力。

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