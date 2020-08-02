【新冠肺炎】上水文錦渡缸瓦甫地盤共8人染疫　堅城（梁氏）群組患者疑受環境污染

▲ 衞生署及醫院管理局就新冠肺炎個案的最新情況舉行簡報會。（林宇翔攝）

本港今日（2日）新增115宗新冠肺炎確診個案，連續12日「破百」，全屬本地感染個案，當中36宗源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在本港最新疫情記者會上表示，上水文錦渡缸瓦甫一個地盤今日新增4宗確診，連同之前已有4人染疫，合共錄得8宗個案（個案編號：3080, 3181, 3379, 3388, 3442, 3443, 3459, 3477），但涉事患者非屬同一公司職員，衞生署將跟進調查。

張竹君續指，安老院舍持續有院友染病，西營盤明愛恩翠院（個案編號：3463）、屯門康和護老中心（黃金）分院（個案編號：3501），及深水埗順寧敬福護老院（個案編號：3502）都各有多1名院友確診；屯門富臨酒家（個案編號：3475）及旺角稻香聚餐群組（個案編號：3476），今日亦分別各增1名食客染疫。

張竹君補充，位於觀塘創紀之城三期11樓的辦公室的堅城（梁氏）建築有限公司（個案編號：3405），同一樓層至今已錄3宗個案，包括1名負責同層樓的清潔工，及2名屬於其他公司的員工，衛生防護中心相信患者懷疑因環境污染而染病，有關公司已進行消毒清潔及關閉。

張竹君亦提及，仁安醫院有1名醫生染疫（個案編號：3425），其家人早前已確診，他發病前3日已經沒有上班，料是社區感染。

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記者：陳曉瑩