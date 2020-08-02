【新冠肺炎】明愛醫院男內科醫生初步確診　其負責病房先後4人確診及初步確診

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新冠肺炎疫情越趨嚴重，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（2日）在疫情記者會指，昨日公布的明愛醫院男內科醫生初步確診個案，其負責病房再有1人初步確診，計及先前的確診個案，該病房已先後有4人確診及初步確診。然而，醫管局指，經調查後，3名病人住左不同病格，並無接觸，所以相信4人均從社區感染，不涉互相傳染，現時有關病房已停收新症。

昨日在該病房初步確診的87歲男病人本自大埔道兆善護老院。他於7月23日入院時已有「肺花」的情況，醫院安排他進入監察病房，進行病毒檢測後結果為陰性，便將其轉入普通病房。後來他7月27日開始發燒，院方對個案有懷疑，遂於8月1日再安排重新檢測，同日發現初步確診。

何婉霞指，由於該名病人入院時已有「肺花」的情況，加上當時白血球已偏低，相信在社區傳播的機會較大，已安排兆善護老院40多名院友和員工接受檢測。

另外，同一病房的兩名病人（個案編號：2604、2688）分別於7月25日及26日確診，由於同一病房先後4人確診，衞生防護中心感染控制專家檢視過，相信3名病人及醫生不是院內感染。

何婉霞補充指，現時醫管局正進行個案追蹤，現時有3名醫生因曾與確診醫生用膳，所以被列為密切接觸者；另外共17位病人和24位醫院員工被列為其他接觸者，28日內要監察情況。

另外，醫管局指，再多101名患者出院，累計出院人數1,959人；現時尚有1,107位確診患者正在留院，其中34人危殆、41人情況嚴重、1,032人情況穩定。現時正有1,256張負壓病床和676間負壓病房正在使用，使用率分別為74%和77%。

截至今早9時，過去24小時內，有4名病人離世（確診編號1473、3201、2246、2703）。而瑪麗醫院今日亦有1名94歲男長期病患者（確診編號：1612）離世，累計至今已有34名患者離世。

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記者：陳梓蔚、郭詩詩