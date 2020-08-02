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【新冠肺炎】明愛醫院確診男內科醫生負責病房先後4人確診　醫管局稱4人非互相傳染

社會 17:00 2020/08/02

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（資料圖片）

新冠肺炎疫情越趨嚴重，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（2日）在疫情記者會指，昨日公布的明愛醫院男內科醫生確診個案，其負責病房再有1人確診，計及先前的確診個案，該病房已先後有4人確診。然而，醫管局指，經調查後，3名病人住左不同病格，並無接觸，所以相信4人均從社區感染，不涉互相傳染，現時有關病房已停收新症。

何婉霞補充指，現時醫管局正進行個案追蹤，現時有3名醫生因曾與確診醫生用膳，所以被列為密切接觸者；另外共17位病人被列為其他接觸者，28日內要監察情況。

另外，醫管局指，現時尚有1,107位確診患者正在留院，其中34人危殆、41人情況嚴重、1,032人情況穩定。現時正有1,256張負壓病床和676間負壓病房正在使用，使用率分別為74%和77%。

截至今早9時，過去24小時內，有4名病人離世（確診編號1473、3201、2246、2703）。而瑪麗醫院今日亦有1名94歲男患者離世，累計至今已有34名患者離世。

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記者：陳梓蔚

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