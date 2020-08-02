【立法會選舉】被DQ現任議員可留任？ 譚耀宗︰他們身份尷尬有待人大常委商討

▲ 就早前被裁定參選提名無效的4位現任議員，是否可繼續留任，全國人大常委譚耀宗今日在電視節目中表示，被DQ議員的身份問題有「尷尬位」，常委會需再作討論。（資料圖片）

新冠肺炎疫情嚴峻，連續12日破百，政府早前宣布因應疫情押後選舉一年，全國人大常委會將就議會真空期問題作決定。就早前被裁定參選提名無效的4位現任議員，是否可繼續留任，全國人大常委譚耀宗今日在電視節目中表示，被DQ議員的身份問題有「尷尬位」，常委會需再作討論。

特首林鄭月娥早前表示，選舉主任裁定提名無效與延期選舉，應是兩套不同程序，譚耀宗稱這是特區政府的想法，人大常委會是否這樣看是未知之數，相信人大常委會將全面考慮，如果決定與特區政府的想法不同，相信大家亦會尊重。

人大常委會將於星期六，一連四日舉行會議，譚耀宗稱，相信可在今次會議處理本港立法會「真空期」。他又指，未來一年，政府提出的議案應先考慮民生問題，相信難以處理如基本法23條立法等問題。

另外，譚耀宗建議，未來一年政府可在多方面改善選舉機制，如電子驗證、方便居於大灣區人士投票、長者關愛隊等。他稱，現時談發展大灣區一小時生活圈，如果可以在大灣區城市一些重要地點設票站會更好。

至於建議會否牴觸現行法律之中的選民「通常居港」定義，譚耀宗認為，大灣區不算「海外」，實際上只是一河之隔，於大灣區工作的人和香港也有密切聯繫，既然現時國家政策是推動香港和大灣區融合，現行法例也可以有相適應的安排。被問及如此改動，會否被質疑幫助建制派未來選情，譚耀宗認為「別人怎麼想很難制止」，但社會會隨時代變化，有些事情不一定要保留以前的做法。

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責任編輯︰尹櫻霖