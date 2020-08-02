【新冠肺炎】啟用首日即出錯 非確診女病人被送到亞博社區治療設施

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布今日（2日）新增115宗確診個案，全部為本地感染個案，累計病例破3500宗。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代一宗送錯陰性病人入院情況，並就事件致歉，承諾會認真檢討，避免再次發生。

醫管局昨日（1日）啟用亞洲博覽館社區治療設施，何婉霞指，昨午4時許安排一位女病人經救護車送入社區治療設施，但至昨晚10時醫生覆核病人資料，發現沒有該名病人接受新冠肺炎測試陽性的紀錄，即該人非該診病人；而醫生今早再為病人評估核實紀錄，亦確認病人非確診，於是轉送她到瑪嘉烈醫院進行病毒測試，證實對病毒呈陰性。

何婉霞強調，該名女病人昨晚一直留在獨立病格，沒與其他病人接觸，亦有戴外科口罩，希望公眾理解設施初運作，醫護人員工作忙及時間趕急雖非藉口，希望公眾諒解。

而亞洲博覽館社區治療設施1日中午12時正式啟用，截至2日中午，有31名病人入住。

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記者：蘇文軒