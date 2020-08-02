調查：87%受訪者面對不同的壓力 　當中不足2成曾接受精神健康服務

▲ 香港青年商會屬下分會半島青年商會社會發展組於今（2日）舉行問卷調查發佈會。（冼偉倫攝）

港人上班壓力大，香港青年商會屬下分會半島青年商會社會發展組於今（2日）舉行「健康紅人心SEE．解密」問卷調查發佈會，該會早前與香港心理衛生會合作設計問卷，並於5月至7月於網上發放，以瞭解在職人士身心健康、處理壓力習慣及職場環境，共收回801份有效問卷，受訪者年齡由18-65歲，其中55%是25至34歲。男性佔41%，女性佔59%。

▲ 半島青年商會調查發現，87%受訪者面對中度或以上的壓力，及52%受訪者受輕度或以上焦慮情緒困擾。（網上圖片）

調查發現，87%受訪者面對中度或以上的壓力，及52%受訪者受輕度或以上焦慮情緒困擾，當中以個人健康、擔心收入及疫情持續為主要壓力來源，且以旅遊業、醫療及設計行業的受訪者面對的壓力較嚴重，旅遊業達19.07分，接近20分的高壓力水平，其次是醫療和設計行業，各有17分；年齡介乎40歲或以上的組別有較高的壓力指數，不過，受訪者偏向獨自處理壓力，僅不足一成會尋求專業協助。

調查又指出，46%的企業並無提供僱主支援，只有20%企業實行彈性上班時間及34%僱主實行在家工作，而企業有提供支援的受訪者壓力及焦慮指數亦較低。而受訪者最常運用的減壓方法分別是休息及睡眠，佔80%、運動，佔約70%，及消閒娛樂，佔約64%

該會指，根據是次調查顯示，普遍市民察覺精神健康與壓力有莫大關係，多達87%受訪者表示面對不同的壓力，但當中只有不足20%患者在過去一年曾接受精神健康服務，不足10%向普通科醫生或家庭醫生尋求幫助。由此可見，精神健康於社區中仍未受正視，甚至諱疾忌醫，不願接受治療，令情況更惡化。

香港中文大學醫學院精神科學系副教授陳詠欣表示，焦慮症最常見的病徵包括失眠、經常感到很緊張、精神崩緊、心跳手震及會擔心或估計未來有不好的事情發生等，若有人有此情況並持續3個月或以上，並影響到日常生活，應盡快尋求專業評估及治療。

她又稱，若想保持心理健康，應盡量令自己過上有規律的生活，作息定時，避免有睡覺前接觸及使用手機等有刺激性物件，因手機發出的藍光會減少身體的黑色素，減低睡眠意慾。此外亦應盡量保持工作與生活兩者平衡，「不要為工作忘記自己，要懂得探索生活」。

香港心理衞生會社區教育部教育主任黃南輝表示，本港社會多數企業缺少鼓勵及欣賞文化，「上司只會多講下屬哪方面做得不好，不會講做得好」，認為言語鼓勵十分重要；又認為企業應帶頭做好團體合作，凝聚員工有良好人際關係，例如組織團隊培訓及員工生日會等。

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記者：洪芷晴