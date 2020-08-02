香港中文大學醫務中心發聲明被人假冒發信

▲ 香港中文大學醫務中心 於今（2日）發聲明指，發現近日有人假冒本醫務中心名義發出信件。（網上圖片）

香港中文大學醫務中心 於今（2日）發聲明指，發現近日有人假冒本醫務中心名義發出信件，聲稱將為疫情嚴重地區住戶，推出「新型冠狀病毒測試優惠套餐」，信內附有一個 Whatsapp 聯絡號碼及一個專線電話號碼，並署名「香港中文大學醫務中心營運總監胡志遠教授」。中大醫務中心澄清，從未發出有關信件及訊息，相關內容全屬虛構及假冒，與本中心絕無任何關係。中大醫務中心譴責相關假冒行為，將會報警處理，並保留一切追究權利。

中心又提醒，鑑於近期檢測服務需求大增，中心目前只接受團體及企業預約新型冠狀病毒檢測服務，並只會透過相關服務專頁接受查詢及預約，本醫務中心不會透過 WhatsApp 或其他方式接受相關預約。公眾如有任何懷疑，請瀏覽香港中文大學醫務中心網頁 或香港中文大學醫院 Facebook 專頁以獲取官方資訊。

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責任編輯：洪芷晴