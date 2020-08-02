  • 28°C
香港時間 : 2020802日 (日) 18:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

香港中文大學醫務中心發聲明被人假冒發信

社會 18:07 2020/08/02

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

香港中文大學醫務中心 於今（2日）發聲明指，發現近日有人假冒本醫務中心名義發出信件。（網上圖片）

香港中文大學醫務中心 於今（2日）發聲明指，發現近日有人假冒本醫務中心名義發出信件，聲稱將為疫情嚴重地區住戶，推出「新型冠狀病毒測試優惠套餐」，信內附有一個 Whatsapp 聯絡號碼及一個專線電話號碼，並署名「香港中文大學醫務中心營運總監胡志遠教授」。中大醫務中心澄清，從未發出有關信件及訊息，相關內容全屬虛構及假冒，與本中心絕無任何關係。中大醫務中心譴責相關假冒行為，將會報警處理，並保留一切追究權利。 

中心又提醒，鑑於近期檢測服務需求大增，中心目前只接受團體及企業預約新型冠狀病毒檢測服務，並只會透過相關服務專頁接受查詢及預約，本醫務中心不會透過 WhatsApp 或其他方式接受相關預約。公眾如有任何懷疑，請瀏覽香港中文大學醫務中心網頁 或香港中文大學醫院 Facebook 專頁以獲取官方資訊。 

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：洪芷晴

相關文章

中大醫學院創全球首宗混合手術　成功治療肺轉移癌症病人
13:29 2020/07/28
中大醫學院創全球首宗混合手術　成功治療肺轉移癌症病人
【新冠肺炎】企業確診個案增員工憂中招　中大醫院建議4種情況評估檢測需要
12:27 2020/07/25
【新冠肺炎】企業確診個案增員工憂中招　中大醫院建議4種情況評估檢測需要
疫情 香港中文大學醫院 大學

最高瀏覽

【產後修身】何超盈貼新相引網民討論　懷孕時身形暴漲疑現已成功修身
15:51 2020/08/01
【產後修身】何超盈貼新相引網民討論　懷孕時身形暴漲疑現已成功修身
【忍痛放手】流產10次為保胎零麻醉縫子宮指甲痛斷　兒出生發黑眼盲腦麻令人心酸
13:17 2020/07/28
【忍痛放手】流產10次為保胎零麻醉縫子宮指甲痛斷　兒出生發黑眼盲腦麻令人心酸
【整蠱專家】曹查理因拍三級片不敢認張智霖舅父 曾月賺百萬卻慘輸千萬身家
12:33 2020/07/29
【整蠱專家】曹查理因拍三級片不敢認張智霖舅父 曾月賺百萬卻慘輸千萬身家