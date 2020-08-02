【新冠肺炎】九龍城法院新羈押案件將轉往西九裁判法院處理　直至另行通知

▲ 九龍城裁判法院。（經濟日報資料圖片）

司法機構今日（2日）表示，明日（3日）起，所有於九龍城裁判法院處理的新羈押案件將轉往西九龍裁判法院處理，直至另行通知，以進一步減少人流；至於原訂於九龍城裁判法院進行的其他聆訊，除非法庭另有指示，否則將一般如期進行。

司法機構解釋，早前先後有兩名由警方的承辦商僱用、負責九龍城裁判法院法庭內保安工作的保安人員確診新冠肺炎，法院大樓內所有法庭及公眾地方已完成清潔和消毒，確診者及其密切接觸者於法院大樓消毒工作開展前已停止在大樓工作。

▲ 西九龍裁判法。（經濟日報資料圖片）

司法機構指，為向公眾提供進一步資訊，有關過去14日涉及曾在法院大樓工作的員工，以及在法院範圍逗留較長時間的法庭使用者的確診或初步確診個案，已上載於司法機構網頁，以供查閱。

司法機構會繼續嚴格實施適當的預防及人流管理措施，包括加強清潔和消毒公用地方，要求所有進入法院大樓的人士接受體溫檢測，除非法官另有指示，須時刻佩戴口罩，盡量擴大登記處及辦公地方的範圍，實施必要的排隊、派籌及其他管制措施以控制人流和避免人群聚集。

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記者：陳曉瑩