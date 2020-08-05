【婆媳有愛】李漫芬從沒遇婆媳糾紛　感恩與奶奶能情如母女：上天對我很好

▲ 李漫芬和談成坤雙雙受訪大談夫妻相處之道。

TVB節目主持兼演員李漫芬（Fanny）和任職游泳教練的談成坤（Alvin）結婚3年，二人並育有女兒談在心，今年已2歲。李漫芬一家三口幸福快樂，她和丈夫雙雙接受TOPick專訪，李漫芬回憶與談成坤於2015年的一次飲宴中邂逅，Fanny笑言：「如果我們早一點或遲一點相遇，也未必會一起，我想這就是緣份。」

Fanny指，她當天本來為婚宴擔任司儀：「我是受聘於一名兄弟，而他則是來飲。在機緣巧合下，我便坐了在他的對面，而且有機會跟他聊天。」飲宴當晚之後，Alvin更送她回家。

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▲ 李漫芬和談成坤一起親吻女兒談在心。（黃建輝 攝）

李漫芬婚宴邂逅談成坤

不過二人真正發展，由一次「業主逼遷」開始。當時Fanny所住地方被大幅友租，並需要於7天內搬家，她說：「由於是從第一座搬到第四座，因此沒想過找搬運公司幫忙。」

李漫芬續指：「那時他自動請纓，每次教畢游泳後，約9時多來幫我搬家並搬至凌晨3時，連續4天如此。最後一天，我跟他聊天光，並覺得可以跟他開始。」

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▲ 李漫芬表示工作減少了，卻多了時間與女兒玩樂。（黃建輝 攝）

暖男感動李漫芬

搬到新居後，Alvin發現Fanny家中的燈泡壞掉：「他爬梯上去助我更換燈泡，當時我『看見』了我的爸爸。因為以前爸爸在家時便會做這些事，但他已不在了，這事便由我去做。」

Fanny當時未有將此事告知Alvin，並一直都放於心上。

另外有一次，Alvin幫Fanny搬垃圾：「他叫我：『不要過來，很污穢。』並推架車去倒垃圾。」她續稱：「直到我們在一起後，他告知我他當時內心原來在想著：『老婆在等待我』。」

▲ 談成坤近日轉職當超級奶爸陪伴前世情人。（黃建輝 攝）

談到對方的吸引力，Alvin坦言：「喜歡她慳家，生活簡單，且容易滿足。」

Fanny則大讚Alvin孝順：「他很愛錫老人家，長大後仍與媽媽同住，很罕有。我們的價值觀很相近，都是以家人為先，而且不是胡亂揮霍的人。得悉他想之後住在媽媽附近，為了方便去探媽媽和照顧她，而加了很多分。」

二人由相處後漸發展成戀人，直到2017年便許下婚盟結成夫妻，一起展人生另一階段。

▲ 李漫芬和談成坤於2017年結婚。（李漫芬IG圖片）

從沒婆媳糾紛

夫婦二人一同生活已是一門不簡單的學問，再加一位奶奶更是不複雜。事實不少家庭會面對婆媳糾紛的問題，幸好Fanny與奶奶卻感情很好，親如一對母女。

Alvin指：「她（Fanny）很識做，又懂得與媽媽溝通。我跟媽媽住得很近，因而我們會經常見面。」

▲ 李漫芬與奶奶沒有婆媳糾紛。（李漫芬IG圖片）

至於好新袍Fanny說：「上天很好，送了一位這麼好的奶奶給我，所以我要更加錫她。我覺得是多了個錫我的媽媽，所以我也孝順她。老人家是一定要錫和尊重，家有一老、如有一寶。」

她表示奶奶亦很照顧她：「買餸時也幫我買，她知道我害怕處理魚的魚鱗，幫忙洗乾淨再放進保鮮袋後才給我。有時有客人送贈健康產品給我，我也轉贈給她。」

原來，Alvin將整份身家全交給太太打理，Fanny說：「他認識我之前，完全不懂得使用信用卡、增值及計算積分，也不懂得網上理財，所以通通都是我幫他處理。」Alvin指：「全部錢財事都由她幫我處理。」

▲ 李漫芬指婚後有兩個「媽媽」。（談成坤IG圖片）

李漫芬回味懷孕時光

Fanny和Alvin現在育有2歲女兒談在心，Fanny很想念懷孕10個月時做「女皇」的時光：「也很想念BB踢我的感覺，十分難忘。」

她大讚丈夫很細心：「懷孕時，他照顧我真的很辛苦。基本上我不用做任何家務，例如懷孕時不能洗廁所，是習俗來的，所以一整年也沒洗過廁所。他把所有物品放於我視線範圍內，讓我很容易便取到所需的物品。」

▲ 李漫芬很想念懷孕的時光。（受訪者提供）

前世情人出生後，Alvin難免會將注意力放於女兒身上：「有時候，愛的比例上也會分薄了。」

Fanny笑言：「平時他回來會說：『老婆，我回來了。』有次回家後便立即抱着囡囡並吻她，我下意識以為他之後會吻我，怎料他吻囡囡後便衝入房間內，完全把我忘記了。那次我很生氣，不過，他承諾以後會記得。」

▲ 李漫芬於2018年為談成坤誕下女兒談在心。（受訪者提供）

少了工作多了親子時光

新冠肺炎疫情肆虐，Fanny和Alvin的工作也有受影響，Fanny說：「疫情是沒法控制，全球都不能幸免，唯有樂觀地去想可以有更多時間去陪囡囡成長，現時陪她在家唱歌跳舞和玩樂。」

她續指：「收入是有影響，幸好我們的價值觀相近，之前沒很揮霍地生活，所以仍有積蓄。另外，有些客戶想在網上介紹其產品，我可以在家工作，雖然做不了司儀，但仍能有工開。感恩以前類積的客戶很愛錫我，讓我能繼續有工作。」

▲ 談成坤教女兒游泳和潛水。（李漫芬IG圖片）

Alvin則表示：「我現時全面停工了，因為我是教游泳，所有泳池也關閉了，暫時先休息，希望之後能復工。」

Fanny指Alvin已化身成超級奶爸：「囡囡也更貼近爸爸，他變了全職爸爸。」Alvin覺得：「陪她（女兒）的時間多了也有所得著的，唯有在家中教囡囡游泳，她現時懂得潛水了。」

懷著愛與樂觀的心，一切問題必可一一衝破。

記者：梁樂欣