葛珮帆建議拆除亞博自由神像相片　醫管局：場館原有裝置

▲ 亞洲博覽館暫時用作臨時醫療中心，變成方艙醫院。（陳永康攝）

因應新一波疫情，亞洲國際博覽館變身成為「方艙醫院」社區治療設施，昨日正式啟用。啟用時間雖短，便有市民作出投訴，但所針對的，竟然是一幅美國自由神像相片。

民建聯立法會議員葛珮帆在社交網站發文分享，稱收到市民投訴，不滿亞博內掛上自由神像的相片，她已建議醫管局，就事件發通告解釋，以及將相片拆除，文中尾段，更加上「保持冷靜」、「平常心看事物」及「齊心抗疫」的標籤。

不過，葛珮帆亦有於文中交代，「方艙醫院」原是亞博館的國際展覽及演唱會場地，有關相片是場館原有的裝飾，而醫管局亦有解釋，該處已變成醫療中心，為免工程人員受感染，不會要求拆下。

醫管局亦作出澄清，指亞博一號展館的社區治療設施，由醫管局籌劃建設、亞博館提供場地及搭建設施配套，由於場地地原為展覽和演唱會用途，以盡量減少改動、確保感染控制為主，網上流傳掛有有美國自由神像等裝飾，實為場館原有裝置。

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