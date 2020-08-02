【新冠肺炎】將市民基因資料送往內地？　港府澄清絕無此事　譴責有人散播謠言

▲ 政府澄清，不會將市民的基因資料送往內地。（經濟日報資料圖片）

國家衛健委成立的首支「內地核酸檢測支援隊」的其中7名成員，今日（2日）來港，明日（3日）協助開展實驗室工作。特區政府發言人澄清，不會將市民的基因資料送往內地，並譴責有人故意散播不實謠言，打擊港府抗疫工作。

發言人表示，特區政府注意到有人在網上故意散播謠言，指在市民進行的病毒檢測中，政府會將市民的基因資料送往內地，特區政府就此鄭重澄清絕無此事，強調政府所做的任何防疫抗疫工作都絕對符合法律要求，而中央的支援純粹是協助加強病毒檢測能力，所有檢測都只會在香港進行，不會將樣本送往內地。

發言人稱，對有人故意散播該等不實謠言，打擊特區政府的抗疫工作，作出譴責；至於散播不實謠言會否構成犯罪，相關政府部門會仔細研究，並收集證據，以作跟進。

發言人說，特區政府表示衷心感謝中央政府積極回應特區政府要求，並迅速組成支援隊，支持特區抗疫，當局將與支援隊成員合作，盡快擬定具體工作計劃。

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記者：陳曉瑩