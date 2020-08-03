【保就業計劃】IT公司僱主盼政府延長計劃並加碼補貼　當局料8月中公布第二期申請詳情

▲ Esri中國（香港）有限公司董事總經理徐開源形容，疫情令公司收入減少一半，對公司的現金流構成壓力。（陳國峰攝）

港府8月內將公布第二期「保就業計劃」申請詳情，最快月底接受申請，下月發放9至11月的補貼，有在首期獲批近250萬元的資訊科技界中小企僱主期望，政府可加碼補貼金額，並延長計劃多至少半年。他又形容，疫下公司收入減半，經營環境比「沙士」時嚴峻，但仍堅拒裁員、減薪或要求員工放無薪假等，以保留人才。創新辦指，計劃現已批出約逾400億元金額，涵蓋近13.8萬名僱主及承諾受薪僱員逾175萬人。

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，在港擁逾20年歷史、負責開發地理訊息系統及相關服務的Esri中國（香港）有限公司的業務也大受影響。該公司董事總經理徐開源接受TOPick訪問時表示，疫下公司與客戶合作的項目，大部分都取消或延期，令收入按年少約一半，對公司的現金流構成很大壓力，形容情況比2003年「沙士」時更嚴峻。

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▲ 徐開源提及，受疫情影響，公司為客戶開設的培訓班亦已延期或取消。（陳國峰攝）

他坦言，疫情持續嚴峻，不少客戶已擱置他們的原有計劃，當中一些商業機構的態度更是保守，料公司未來一年的生意都會出現下滑。但他指，資訊科技行業人力資源尤為重要，加上行內競爭大，即使公司面對經營困難，亦沒有裁員、減薪或要求員工放無薪假等安排。

徐開源說，公司現有約100名員工，在申請政府第二輪「防疫抗疫基金」下的「保就業計劃」後，獲批249萬元工資補貼，承諾受薪僱員人數為96人，料可幫補公司人工開支約4成。

他認為，計劃申請手續簡易，惟等候了一、兩個月才獲批款項，時間上較預期長，笑言

可能太多企業申請，作為僱主都好心急，每次等結果都好似看自己有沒有中六合彩般。

他希望政府在第二期補貼中，加碼補貼金額至員工的月薪一半，同時優化審批程序，例如提供僱主可預期收到款項的時間表、在網上查詢審批進度等。

▲ Esri中國（香港）有限公司董事總經理徐開源指，公司在首期「保就業計劃」獲批249萬元，有助幫補員開支約4成。（陳國峰攝）

負責「保就業計劃」的創新辦預計，最快8月中旬公布第二期的申請詳情，目標是月底接受申請，並於9月開始發放補貼，用以支付今年9至11月的工資。

該辦指，政府已公布計劃首期的首6批僱主名單，連同本周發放的第7批工資補貼，合共款約405億元，涵蓋接近13.8萬名僱主及承諾受薪僱員總人數逾175萬；秘書處正處理餘下約1.83萬份申請的審批工作。

▲ 疫下不少企業都改用網上形式，與客戶溝通及洽商。（陳國峰攝）

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記者：陳曉瑩