【立法會選舉】大律師公會表關注　稱港府的法理及證據基礎存疑問

港府決定，將原訂9月舉行的立法會選舉押後一年。大律師公會今日發表聲明表達關注，認為港府決定押後選舉的法理，以及證據基礎存重大疑問。

公會指出，國際人權專家已多次警告，不可以新冠肺炎作藉口壓制人權，對港府未向公民社會作諮詢感到關注，認為港府未能提供滿意解釋，為何不將選舉押後一個較短時間，直言有不少押後選舉的國家，只將選舉押後較短時間。

另外，港府今次引用《緊急情況規例條例》取消原定選舉。公會指出，終審法院正就港府引用同樣規例訂立的《禁止蒙面規例》的上訴案件，審理緊急法的合憲性，港府現時運用緊急法取消選舉，最終或會被裁定不合法。

公會又指出，《基本法》訂明立法會每屆任期4年，而選出立法會議員屬香港自治事務，惟港府無視基本法規定，更選擇提請全國人大常委會，直言做法令人震驚，批評是繞過基本法及其他香港法例條文，是違反法治社會中，要求行政機關行為有合法性，及法律有確定性的原則，亦對香港的法治帶來衝擊。

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責任編輯：陳宛彤