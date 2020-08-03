  • 26°C
香港時間 : 2020803日 (週一) 08:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【辦公室防疫】IT公司5招防疫　僱主：情願花多點金錢保障員工安心

社會 07:01 2020/08/03

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

所有訪客進入辦公室前都要戴口罩、填寫健康申報、探熱及核對身份。（陳國峰攝）

本港第三波新冠肺炎疫情持續，不少公司均出現確診個案。有資訊科技界中小企僱主在辦公室推行5招防疫措施，包括安排3小時彈性午膳時間予員工，以避免員工集中在同一時段吃飯，亦將茶水間的桌椅減半等，保障員工安全。

公司將培訓班課室的容納量減半，並於每個座位上安裝透明膠板，電腦亦貼上膠膜，方便清潔。（陳國峰攝）

【保就業計劃】IT公司僱主盼政府延長計劃並加碼補貼　當局8月中公布第二期申請詳情

Esri中國（香港）有限公司董事總經理徐開源接受TOPick訪問時解釋，員工不時都要接觸客戶，因此公司在辦公室的防疫工作不敢鬆懈，決定實行多招防疫，包括：

  • 要求訪客須於到訪前填寫健康申報表，進入辦公室前要量體溫、佩戴口罩及登記基本個人聯絡資料；
  • 容許員工於每日中午12時至下午3時期間午膳，用餐時間維持1小時15分鐘，讓員工可避免擠於同一時間吃飯，亦減少他們在午膳最繁忙時間與人聚集的風險；
  • 辦公室茶水間移走一半桌椅，方便員工小休時有足夠的社交距離；
  • 公司培訓班課室容納量由最多20人縮至9人，每個座位都分間開，亦裝上透明膠板，桌上電腦均貼有透明膠膜，方便消毒清潔；
  • 容許員工在家工作，添購可進行網上會議的程式，維持公司運作。

徐開源續言，公司早前在3月時已搜購一批口罩，向每位員工免費派贈100個：

整體防疫花費6位數「走唔甩」，令公司開支增多1成，但情願花多一些金錢保障員工上班安心。

辦公室茶水間可供用膳的座位亦縮減一半。（陳國峰攝）

辦公室周圍貼有防疫告示。（陳國峰攝）

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩

相關文章

【直銷中心群組】旺角「Star Global」再添7人染疫　1名患者曾與中心員工到長洲玩共涉逾10人
16:47 2020/08/02
【直銷中心群組】旺角「Star Global」再添7人染疫　1名患者曾與中心員工到長洲玩共涉逾10人
關愛基金「N無津貼」低收入2人住戶　一次性9千元津貼明起接受申請
12:23 2020/08/02
關愛基金「N無津貼」低收入2人住戶　一次性9千元津貼明起接受申請
羅致光：關愛基金將於9月底向合資格低收入人士派一萬元
12:32 2020/08/02
羅致光：關愛基金將於9月底向合資格低收入人士派一萬元
疫情 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【產後修身】何超盈貼新相引網民討論　懷孕時身形暴漲疑現已成功修身
15:51 2020/08/01
【產後修身】何超盈貼新相引網民討論　懷孕時身形暴漲疑現已成功修身
【忍痛放手】流產10次為保胎零麻醉縫子宮指甲痛斷　兒出生發黑眼盲腦麻令人心酸
13:17 2020/07/28
【忍痛放手】流產10次為保胎零麻醉縫子宮指甲痛斷　兒出生發黑眼盲腦麻令人心酸
【整蠱專家】曹查理因拍三級片不敢認張智霖舅父 曾月賺百萬卻慘輸千萬身家
12:33 2020/07/29
【整蠱專家】曹查理因拍三級片不敢認張智霖舅父 曾月賺百萬卻慘輸千萬身家