【辦公室防疫】IT公司5招防疫　僱主：情願花多點金錢保障員工安心

▲ 所有訪客進入辦公室前都要戴口罩、填寫健康申報、探熱及核對身份。（陳國峰攝）

本港第三波新冠肺炎疫情持續，不少公司均出現確診個案。有資訊科技界中小企僱主在辦公室推行5招防疫措施，包括安排3小時彈性午膳時間予員工，以避免員工集中在同一時段吃飯，亦將茶水間的桌椅減半等，保障員工安全。

▲ 公司將培訓班課室的容納量減半，並於每個座位上安裝透明膠板，電腦亦貼上膠膜，方便清潔。（陳國峰攝）

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Esri中國（香港）有限公司董事總經理徐開源接受TOPick訪問時解釋，員工不時都要接觸客戶，因此公司在辦公室的防疫工作不敢鬆懈，決定實行多招防疫，包括：

要求訪客須於到訪前填寫健康申報表，進入辦公室前要量體溫、佩戴口罩及登記基本個人聯絡資料；

容許員工於每日中午12時至下午3時期間午膳，用餐時間維持1小時15分鐘，讓員工可避免擠於同一時間吃飯，亦減少他們在午膳最繁忙時間與人聚集的風險；

辦公室茶水間移走一半桌椅，方便員工小休時有足夠的社交距離；

公司培訓班課室容納量由最多20人縮至9人，每個座位都分間開，亦裝上透明膠板，桌上電腦均貼有透明膠膜，方便消毒清潔；

容許員工在家工作，添購可進行網上會議的程式，維持公司運作。

徐開源續言，公司早前在3月時已搜購一批口罩，向每位員工免費派贈100個：

整體防疫花費6位數「走唔甩」，令公司開支增多1成，但情願花多一些金錢保障員工上班安心。

▲ 辦公室茶水間可供用膳的座位亦縮減一半。（陳國峰攝）

▲ 辦公室周圍貼有防疫告示。（陳國峰攝）

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記者：陳曉瑩