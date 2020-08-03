【新冠肺炎】新增37間食肆曾有確診者到訪　包括3間麥當勞、元朗華嫂冰室及MegaBox茶木

▲ 新增37間食肆曾有確診者到訪，包括3間麥當勞、元朗華嫂冰室及Megabox茶木。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（2日）新增115宗確診個案，累計病例突破3500宗。衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，有37間食肆曾有確診人士到訪，遍佈港九新界，包括3間麥當勞，另有大家樂、茶木、華嫂冰室等連鎖餐廳。

據衞生防護中心更新，再有37間食肆曾有確診者到訪：

港島（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

灣仔 灣仔商業中心 雅園餐廳小廚 22/07/2020 （2411）

灣仔 協生大廈 雲桂川風味米線 24/07/2020 （2411）

東區 威德閣 半島冰室 24/07/2020 （2890）

東區 康澤花園 麥當勞 24/07/2020 （2890）

九龍（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

黃大仙 東頭邨 彩翠軒海鮮酒家 22/07/2020 （2275）

油尖旺 順昌樓 616 牛肉火鍋專門店 23/07/2020 （2318）

油尖旺 星光行 麥當勞 24/07/2020 （2399）

油尖旺 奧海城 1 期 糖心軒 23/07/2020 （2424）

油尖旺 健峰保險大廈 金滿樓 25/07/2020 （2540）

觀塘 樂華商場 麥當勞 24/07/2020 （2709）

黃大仙 鳳德商場 大家樂 27/07/2020 （2778）

黃大仙 鳳德商場 翠河餐廳 27/07/2020 （2778）

九龍城 年豐樓 李錦基越南餐廳 21/07/2020 （2761, 2973）

觀塘 油麗商場 大家樂 26/07/2020 （2829）

黃大仙 新蒲崗渣打銀行大廈 容記小菜王 26/07/2020 （2832）

九龍城 愛民廣場 地道館車仔麵 24/07/2020 （2900）

油尖旺 新世紀廣場 食代館 24/07/2020 （2916）

油尖旺 鴻禧大廈 新記雞粥 27/07/2020 （2973）

油尖旺 鴻都大廈 泰妃雞 28/07/2020 （2973）

九龍城 One Victory Peko Peko Eatery 28/07/2020 （2996）

觀塘 麗港城商場 大快活 28/07/2020 （3051）

油尖旺 旺角新城 紅茶 28/07/2020 （3176）

黃大仙 金池徑 26 號 幸福茶餐廳 25/07/2020 （3290）

觀塘 Megabox 茶木台式休閒餐廳 31/07/2020 （3341）

九龍城 潮樓 翠河餐廳 01/08/2020 （3412）

新界（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

荃灣 安安大樓 佳坊 23/07/2020 （2318）

荃灣 荃灣廣場 鴻星中菜 23/07/2020 （2318）

荃灣 楊屋道 79 號 23/07/2020 （2318）

沙田 積達樓 老表雲吞麵 23/07/2020 （2634）

大埔 新達廣場 大家樂 24/07/2020 （2692）

元朗 蝦尾新村路 華嫂冰室 24/07/2020 （2696）

沙田 美林商場 海港燒鵝海鮮酒家 19/07/2020 （2789）

大埔 昌運中心商場 Here 25/07/2020 （2854）

沙田 連城廣場 小南洋 25/07/2020 （2916）

荃灣 悅來坊 籽苗葉泰國餐廳 28/07/2020 （2918）

北區 花都廣場 九龍冰廳 28/07/2020 （2991）

荃灣 海濱花園 金莎堡茶餐廳 25/07/2020 （3179）

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責任編輯：羅家欣