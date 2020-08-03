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【新冠肺炎】新增37間食肆曾有確診者到訪　包括3間麥當勞、元朗華嫂冰室及MegaBox茶木

健康 11:39 2020/08/03

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

新增37間食肆曾有確診者到訪，包括3間麥當勞、元朗華嫂冰室及Megabox茶木。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（2日）新增115宗確診個案，累計病例突破3500宗。衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，有37間食肆曾有確診人士到訪，遍佈港九新界，包括3間麥當勞，另有大家樂、茶木、華嫂冰室等連鎖餐廳。

據衞生防護中心更新，再有37間食肆曾有確診者到訪：

港島（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

  • 灣仔 灣仔商業中心 雅園餐廳小廚 22/07/2020 （2411）
  • 灣仔 協生大廈 雲桂川風味米線 24/07/2020 （2411）
  • 東區 威德閣 半島冰室 24/07/2020 （2890）
  • 東區 康澤花園 麥當勞 24/07/2020 （2890）

九龍（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

  • 黃大仙 東頭邨 彩翠軒海鮮酒家 22/07/2020 （2275）
  • 油尖旺 順昌樓 616 牛肉火鍋專門店 23/07/2020 （2318）
  • 油尖旺 星光行 麥當勞 24/07/2020 （2399）
  • 油尖旺 奧海城 1 期 糖心軒 23/07/2020 （2424）
  • 油尖旺 健峰保險大廈 金滿樓 25/07/2020 （2540）
  • 觀塘 樂華商場 麥當勞 24/07/2020 （2709）
  • 黃大仙 鳳德商場 大家樂 27/07/2020 （2778）
  • 黃大仙 鳳德商場 翠河餐廳 27/07/2020 （2778）
  • 九龍城 年豐樓 李錦基越南餐廳 21/07/2020 （2761, 2973）
  • 觀塘 油麗商場 大家樂 26/07/2020 （2829）
  • 黃大仙 新蒲崗渣打銀行大廈 容記小菜王 26/07/2020 （2832）
  • 九龍城 愛民廣場 地道館車仔麵 24/07/2020 （2900）
  • 油尖旺 新世紀廣場 食代館 24/07/2020 （2916）
  • 油尖旺 鴻禧大廈 新記雞粥 27/07/2020 （2973）
  • 油尖旺 鴻都大廈 泰妃雞 28/07/2020 （2973）
  • 九龍城 One Victory Peko Peko Eatery 28/07/2020 （2996）
  • 觀塘 麗港城商場 大快活 28/07/2020 （3051）
  • 油尖旺 旺角新城 紅茶 28/07/2020 （3176）
  • 黃大仙 金池徑 26 號 幸福茶餐廳 25/07/2020 （3290）
  • 觀塘 Megabox 茶木台式休閒餐廳 31/07/2020 （3341）
  • 九龍城 潮樓 翠河餐廳 01/08/2020 （3412）

新界（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

  • 荃灣 安安大樓 佳坊 23/07/2020 （2318）
  • 荃灣 荃灣廣場 鴻星中菜 23/07/2020 （2318）
  • 荃灣 楊屋道 79 號 23/07/2020 （2318）
  • 沙田 積達樓 老表雲吞麵 23/07/2020 （2634）
  • 大埔 新達廣場 大家樂 24/07/2020 （2692）
  • 元朗 蝦尾新村路 華嫂冰室 24/07/2020 （2696）
  • 沙田 美林商場 海港燒鵝海鮮酒家 19/07/2020 （2789）
  • 大埔 昌運中心商場 Here 25/07/2020 （2854）
  • 沙田 連城廣場 小南洋 25/07/2020 （2916）
  • 荃灣 悅來坊 籽苗葉泰國餐廳 28/07/2020 （2918）
  • 北區 花都廣場 九龍冰廳 28/07/2020 （2991）
  • 荃灣 海濱花園 金莎堡茶餐廳 25/07/2020 （3179）

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責任編輯：羅家欣

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