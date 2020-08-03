【新冠肺炎】一名入境事務處合約員工確診　西九龍辦事處關閉直至另行通知

▲ 一名入境事務處合約員工確診。

入境處於凌晨2時許公布，入境處於8月2日晚上得悉一名合約員工獲通知確診。

入境處表示，該名確診人員於尖沙咀入境處西九龍辦事處負責協助市民辦理旅行證件的申請。他最近一次上班日期為8月1日，並在昨日（8月2日）晚上獲衞生防護中心通知確診。他最近沒有外遊紀錄，執行職務前探測體溫正常，工作時一直有佩戴口罩及遵守防疫措施。目前，衞生防護中心正嘗試了解他的感染原因及有否密切接觸人員。本處會積極配合中心的檢疫措施。



基於公共衞生考慮，西九龍辦事處已即時關閉直至另行通知，並按衞生防護中心指引，安排徹底清潔和消毒。如打算前往該辦事處緊急申請旅行證件的市民可選擇前往灣仔入境事務大樓四樓（只限特區護照）或元朗辦事處。

有關辦事處的地址如下：

旅行證件及國籍（申請）組，以及旅行證件（簽發）組

服務辦理地點：灣仔入境事務大樓 4 樓

提供的服務：只提供緊急申請及領取香港旅行證件服務（如對旅行證件事宜有任何查詢，請在辦公時間內致電 2852 3045）

元朗辦事處

服務辦理地點 :元朗政府合署 1 樓

提供的服務：只提供緊急申請及領取香港旅行證件服務（如對旅行證件事宜有任何查詢，請在辦公時間內致電 2852 3045）

如已申請並須緊急領取已備妥的旅行證件，請在辦公時間內致電2852 3045；而有關簽證及延期事宜，請在辦公時間內致電3521 1840。

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責任編輯：林卓昕