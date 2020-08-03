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【血庫告急】胎盤前置生產或大量出血　懷孕36周媽媽呼籲大眾捐血救人

親子 09:53 2020/08/03

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

孕媽媽呼籲大眾捐血救人。

由於捐血人數大減，近日本港血庫存量已下降至極低水平。有懷孕36周孕婦因嚴重胎盤前置，生產時有機會大量出血，需要輸血。然而在血庫存量不足的情況下，醫生坦言若到時缺血，也是沒辦法。孕媽媽呼籲，大眾可以捐血助人。

有懷孕36周孕媽媽近日在facebook公開求助，她表示，醫生診斷她為嚴重胎盤前置，所以需要提早入院觀察，等待開刀，而且生產時有機會大量出血，引致生命危險。

胎盤出置或會大量出血

她引述醫生表示，如果不幸出現大量流血的情況，最首要、最重要的應對是輸血，但因近日血庫存量非常緊張，有機會到時只得幾包，

但好多時需要嘅血量唔係幾包，係幾十包。

若到時沒有血可供應，唯一的方法是收集媽媽自己流出來的血，過濾後再輸回體內，但由於孕婦的血會混入胎水，所以有機會導致嚴重過敏反應，亦會有生命危險。

如果用唔到自己嘅血，而血庫又不能及時供應的話，心臟問題，中風，甚至死亡都係有機會發生的。

呼籲大眾捐血

孕媽媽呼籲，希望大眾能去捐血，她又指，抽出來的血並非即時可用，即使有同一血型的人在現場也無法救到她，電視劇或電影中的緊急輸血都是假的，

第一次聽到醫生真係話，「到時如果無嘅就真係無辦法」。其實我都好驚。

紅十字會輸血服務中心在7月29日表示，血庫存量已下降至極低水平，只有約3至4日存量。而香港醫學專科學院主席劉澤星稱，近日血庫告急，醫院每天需要250公升血液。對於醫院急症室及各醫院部門也非常重要，例如輸血以救治危重病人，以及用於器官移植和緊急手術等的需要。他呼籲各院士與公眾一起，為捐血出一分力。

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責任編輯：王明芳

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