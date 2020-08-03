【我要做業主】肥媽從住木屋搬到歎清水灣獨立屋　傳授罝業心得：不會同時供幾間

▲ 肥媽樓換樓，由住木屋到住獨立屋。

TVB節目《我要做業主》在昨晚（8月2日）播出第二集，邀請肥媽分享置業心得。投資有道的肥媽，以樓換樓方式從木屋搬至清水灣獨立屋，而且投資的物業遍及內地、澳門、馬來西亞、英國等地。

《我要做業主》訪問當日，主持人胡諾言到肥媽的私人工廈單位採訪，胡諾言笑稱：「同一層，有多少間不屬於肥媽你的？」

原來肥媽高峰期曾擁有9個私人工廈單位，現已賣出6個，其中留下的用作私人辦公室，場內設置衣帽間、band房、會議室等。肥媽透露：「我買入是550元每平方呎，賣出去是兩、三千元每平方呎。」

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▲ 肥媽私人辦公室。（節目截圖）

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由木屋到獨立屋

節目中，肥媽回憶自己第一個物業是大圍的金獅花園，418平方呎當時樓價為24萬。

由於肥媽從小住的房子都會漏水，甚至有颱風時要找東西綁好，當購入人生等一間房子時，肥媽感觸良多：「我記得收樓後，我親了牆壁。原本鐵、鋅鐵、膠變成牆，你能摸到一面實實在在的混凝土牆，原來颱風天可以不漏水、不用擦水，真的很感恩！」

肥媽分享投資第一間房子時的兩手準備：「那是我剛出來唱歌，和家人一起商量後，決定先保留木屋，如有不對勁，最壞的情況就是搬回去，把金獅花園租出去，因為帶着一堆孩子，不能只有自己。」

▲ 多年來，肥媽與老公一起奮鬥。（取自肥媽FB）

買樓全因媽媽

「發明千千萬，起點是一問。」是肥媽的人生哲理，她認為事在人為，不懂的事情便請教其他人。當年肥媽的媽媽曾對她說：「人呢，不要緊，有食沒食，最緊要有棲身之所，當你有了溫暖的家，哪怕關上門是吃粥吃麵包，沒人知道的。」這句話對肥媽影響深遠，才在房產上多加留心。

金獅花園持貨了好幾年，待升值後，肥媽把賺到的錢買了堅道，58萬，樓價再升又在窩打老道置業，當時窩打老道升值很快，肥媽又再購入清水灣道一間獨立屋：「每次我賺了錢，都會看怎樣運用這筆錢去發展買大一點，但我不會同時供幾間，因為租不出去時我會失預算。」

▲ 肥媽在《我要做業主》分享投資心得。

肥媽認為每個時代也有這樣的機會，只是看大家願不願意：「我第一次去澳門置業，一層才38萬，八、九百平方呎，當時很多人告訴我『沒人要』，但我覺得這個價錢成本都不夠，或是不要一個人買，幾個人夾供，只要還很少貸款，他們喜歡去日本旅行，買幾萬元的機，少買一部，但沒人聽我說。」

肥媽續指：「我買的時候，兩、三千平方呎是99萬，幾年後我賣出去是4百萬，現在別想了，要過千萬。但我把賺到的錢又回來香港投資。」

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