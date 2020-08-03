【新冠肺炎】許樹昌指全民檢測需配合「居家令」　料難在港實行

▲ 許樹昌指全民檢測要配合「居家令」才有效。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，內地核酸檢測支援隊已來港開展協助實驗室工作。政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，有關人員來港作檢測可加快檢測量，或可盡快平息疫情，而全民檢測需要配合「居家令」，相信在港實行有難度。

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許樹昌今（3日）接受電台訪問時指，本港衞生署的實驗室已24小時進行病毒檢測，但礙於場地及人手有限，部分來檢測結果需等候2至3天，形容情況不理想，會令隔離及治療等安排出現滯後。

他又指，由於本港缺乏多方面資源，以致每日病毒檢測數量一直難以大幅提升，相信廣東省支援人員來港協助，可經陸路運送現成物資來港，有如將整個實驗室從內地搬來香港，有助增加檢測量。 至於會否為全港市民檢測，許樹昌則認為實行有難度，且措施要配合「居家令」才有效：

內地的全民檢測那麼成功是因為市民配合到，你要做到一周內不可外出，等人員上門作檢測，如結果呈陽性即需作隔離，配合到「居家令」就是有效的。

他建議政府以職業或地區作區分，集中檢測高危群組，例如可以加強對收銀員或須提供公眾服務的市民檢測。他又指，如果要大規模檢測不應採用自願模式，否則達不到效果。他提到內地的檢測是分地區進行，加上市民合作性非常高，亦有人員每日送日常用品予相關人士，香港或難以實行，因部分人員仍然持續在社區流動，即使全民檢測，病毒都一樣會傳播開去，呼籲私人機構應要配合在家工作：

如果你仍需要上班，自由出入，是無辦法控制疫情的。現時酒樓、食肆都已經禁了晚間堂食，如果私人機構實行在家工作，我相信不會有這麼多爆發！

至於有市民擔心內地人員作檢測時會涉及搜集DNA，他表示相關人員來港目的只為港人作檢測，因加快檢測量或可盡快平息疫情：

他們是看到我們的檢測很慢，政府就要求中央派人支援，我就沒想過是要儲DNA或是什麼。如果可以快點出檢測結果，亞博館又快點加床，整個流程就會快一點，亦都會快點「撲熜場火」。

另有指亞博館第二期或會興建一個「港版火神山醫院」，許樹昌指，冬天的疫情難免會比較嚴重，因病毒在冬天會活躍，趁第四波出現前內地人員應利用其經驗興建類似醫院，當中要有獨立房間作隔離確診個案。

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記者：郭詩詩