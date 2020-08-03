【抗癌鬥士】太太病情轉壞入院林子博感自責　一家之主陪走抗癌路獨力養全家

▲ 林子博太太病情反覆。

林子博太太董燕君（Shirley）去年發現患上「平滑肌肉瘤（腹腔）」，經過化療後的林太本來正逐步康復，可惜近日突然病情惡化，林子博馬上陪同太太送院治理。獨力養家的林子博除了照料太太外，也要看顧一對子女，可見一家之主不易做。

去年，Shirley得悉患上了「平滑肌肉瘤（腹腔）」，經過半年的化療療程後一直休養。林子博年初曾表示太太正在康復階段，其頭髮也重新生長且重拾自信，全家都陪伴太太積極面對抗癌之路。

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▲ Shirley在今年4月確診罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」，短短半年間已做了9次療程。

林太病情突然轉壞

可是，Shirley近日情況轉差，腫瘤劇痛並需由子博陪伴送院。子博指：「太太的腫瘤已痛了數天，本想一直撐住卻未有好轉，如今又暈又嘔且去不到廁所，甚至連下床也有困難，因而必須送院治理。」

受到新冠肺炎疫情影響，醫院現時不設探病時間，子博只能以電話跟太太聯絡，令他心感擔憂。

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▲ 林子博一直陪伴愛妻醫治癌症。（陳智良攝）

林子博自責不夠好

他透露：「她最近服用了兩星期標靶藥，卻不太適合並出現副作用，因而沒有再服用。」他又自責：「都是我照顧得她不夠好，如果我照顧得她好一點就不會這樣。」

子博與Shirley育有一對子女林詠渝和林卓楠，為免影響子女心情，子博沒有將愁緒帶回家，而一對子女也十分懂事。

▲ 林子博坦言，沒有任何東西重要過家人。

獨力養家的子博離開TVB後工作不乏，除了推出新歌及為有線拍攝節目外，他也獲馬浚偉邀請參與9月舞台劇《男人40 CEO》演出，十分勤奮。